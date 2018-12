Govedarica: Nisu postojali uslovi da se održi Skupština SDS-a

BANJALUKA - Skupština SDS-a, na kojoj je danas trebalo da bude donesena odluka o raspisivanju redovnih unutarstranačkih izbora, nije održana, rekao je predsjednik stranke Vukota Govedarica.

On je rekao novinarima u Banjaluci da, iako je bilo kvoruma za održavanje Skupštine SDS-a, nisu postojali uslovi da ona bude održana, jer se radno predsjedništvo nije moglo dogovoriti o tome da li raspušteni članovi iz Doboja i Čelinca imaju pravo učešća.



"Da ne bi dolazilo do dalje konfrontacije unutar stranke, smatrao sam da je bolje da Skupština ne bude održana", rekao je Govedarica.



Četvorici članova Skupštine SDS-a iz Čelinca i nekadašnjem predsjedniku čelinačkog odbora SDS Goranu Tubaku danas nije dozvoljeno da uđu na Skupštinu stranke, koja se održava u Banjaluci, uz obrazloženje da nisu na spisku.



Tubak je rekao Srni da su umjesto njih prije tri dana na spisak dodata neka druga četiri člana iz Čelinca, te da je spisak pravio predsjednik stranke Vukota Govedarica.



"On pravi privatnu stranku, pravi spiskove onako kako njemu odgovara. Vjerovatno zna da ga ovi ljudi, ako bude glasanja o povjerenju predsjedniku stranke, ne bi podržali", rekao je Tubak.



On je naveo da četiri člana Skupštine, kojima danas nije dozvoljeno da uđu u prostorije gdje se održava Skupština SDS-a, nisu isključena iz stranke, a da je on i dalje član Glavnog odbora i da njegovo isključenje Skupština nikada nije potvrdila.