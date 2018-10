Govedarica: O mojoj ostavci nakon izbornih rezultata

Komentari: 1

Manjaca #1

Pa nije bilo zato sto ste razotkriveni , pa nisi lud da sam sebe trpas u zatvor a islo je sve u tom pravcu , odustali ste jer je bilo ocigledno da ce sva ljaga pasti na vas, cetiri godine imali ste vlast na nivou BIH i umjesto da se dokazete da ste bolje patriote RS od Mile vi ste se cetiri godine trudili da stezete omcu oko RS () i da nista ama bas nista dobro ne izdejsyvujete za RS , vec se udvarate onim iz federacije i predstavljate se kako se vi borite za BIH (Crndek,Ivanic,Sarovic) I dodjete 10 dana pred izbore da prodajete M..a pod bubrege narodu RS,to samo pokazuje vasu licemjetnost i koliko stvarno imate bezobrazluka u sebi da smatrate ovaj narod glupim , a srbski narod u RS vam je poslao jasnu poruku da nisu glupi i sa ovim vas poslao na smetljiste politicke istorije uRS , ako vako nastavite sledec izbore necete proci ni koncenzus a stranci ce dici ruke od vas jer vide da niste sposobni niza sta , nego dzabalebarite na budzetu RS, najvece politicko distignuce ovih baraba je pistaljka u ustima u skupstini RS , ako vam je vas projekat BIH toliko drag a RS vam nevalja jer se ne borite za nju , onda je ocigledno bolje mozda da investirate i neki stabeni objekat u Sarajevu i nastavite da radite na svom politickom projektu u koji vjerujete mozda zajedno sa Komsicem napravite tolerantnu BIH Zapamtite narod u RS nikad nece trgovati slobodom koju su krvlju zalili a svim dobrim ljudima iz ovih stranaka porucujem da promjene ove dzabalebarose da dovedu nove mlade ljude koji ce postaviti ove stranke na isti nivo patriotizma kao i ovaj drugi blok a traziti sansu u zivotnim i ekonomskim pitanjima na izborima, kada dodju izbori narod ce uvijek vrijednovati vise minuli rad i dostignuca nego obecanja u izbornoj kampanji koja su samo obecanja i to se pokazalo sa SNSD ovaj put, zato gospodo ako zelite za cetiri godine da budete imalo blizu SNSD pokazite u ove cetiri godine da ste vece patriote od Mile ( ako vam je dopusteno), da ste borci za ekonomske interese RS a nikako bilo cega drugog i da ocistite ovo staro trulo iverlje mozda ce te imati sansu bez ponovnog rucnog prebrojavanja, sve dotle dok se ne uzdignete na ove nacionalne parametre , svaki put ce te na izborima dobijati samar od srbskog naroda kao opomenu Cestitke SNSD i vjerujem da ce ovo biti najbolje cetiri godine u ekonomskom razvoju RS , zasto ce to biti tako , pa zato sto su ovi iz SNSD pametni ljudi i da ce to biti glavna tema na sljedecim izborima i nece imati na koga da se zale jer imaju apsolutnu vlast i sve ce biti podredjeno ekonomskom razboju Za napredak RS