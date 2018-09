Govedarica: Politikom podsticaja pomoći bratunački kraj

BRATUNAC - Kandidat Saveza za pobjedu /SzP/ za predsjednika Republike Srpske Vukota Govedarica rekao je danas u Bratuncu da ovaj kraj, koji je poznat po malinarstvu, treba pomoći podsticajnom politikom.

"Treba nam 120 miliona KM podsticaja i da na taj način uradimo ozbiljan posao, da ljudi budu zaposleni i zadovoljni", rekao je Govedarica na konvenciji SzP-a u Bratuncu.

Govedarica je rekao da vjeruje da Savez ima kapacitet da zajedno sa narodom oporavi privredu Republike Srpske.



Kandidat SzP za srpskog člana Predsjedništva BiH Mladen Ivanić pozvao je građane da izađu na izbore i najavio da će se, ukoliko pobijedi na izborima, boriti protiv nezaposlenosti, siromaštva i odlaska mladih.



"Izađite na izbore da Srpska krene naprijed", poručio je Ivanić, saopšteno je iz SzP.



Kandidat SDS-a za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice tri Aleksandra Pandurević rekla je da je Republici Srpskoj potrebna čestita i stabilna vlast.



"Zato sam uvjerena da će Bratunac i cijela Republika Srpska dati povjerenje Govedarici, jer će on podržati donošenje Zakona o ispitivanju porijekla imovine. Povjerenje će građani dati i Ivaniću jer on uživa međunarodni ugled, i on je siguran glas Republike Srpske u Sarajevu i neće dozvoliti bilo kakve promjene Ustava", istakla je Pandurevićeva.



Kandidat PDP-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice sedam Snežana Stojanović rekla je da će 7. oktobra najviši nivo patriotizma biti izlazak na izbore.



"Pokažimo da svi želimo bolje za našu otadžbinu, za našu djecu i budućnost", rekla je Stojanovićeva.