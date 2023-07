Govedarica: Povucite sporni zakon ili napuštamo skupštinu

Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica smatra da Vlada Republike Srpske treba da povuče zahtjev iz skupštinske procedura.

"Mi ćemo tražiti povlačenje predloga zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Srpske u kome se ugrožava pravo i sloboda govora ne samo novinara nego i svakog čovjeka u Republici Srpskoj", kazao je Govedarica.

On naglašava da je to udar na sve naše građane i to smo upozoravali tokom rasprave o pomenutom zakonu, piše banjaluka.net.

"Ukoliko vlada ne povuče zakon iz skupštinske procedure do daljnjeg mi iz opozicije ne treba da učestvujemo u radu skupštine i sve svoje aktivnosti treba da usmjerimo na obaranju tog zakona pa i velikim protestima ako zatreba, koji treba da se organizuju na jesen", kazao je Govedarica.

On je mišljenja da se spornim zakonom praktično zakonski uvodi totalitarizam u kome te “kadija tuži, kadija sudi”.