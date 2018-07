Govedarica: Razumijem Bosića, on je razuman čovjek

TREBINJE - Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je večeras da nije doveo do raskola u ovoj političkoj partiji izabravši Obrena Petrovića za nosioca liste u Izbornoj jedinici dva za Predstavnički dom parlamenta BiH, ističući da će Mladen Bosić imati "značajnu ulogu i poziciju u drugom domu parlamenta BiH".

Govedarica je izjavio novinarima u Trebinju da u potpunosti razumije Bosića, te da vjeruje da je izabravši Petrovića umjesto Bosića donio odluku u interesu SDS-a.

"Ako neko razumije Bosića, razumijem ga ja. Bosić je i te kako važan u SDS-u i ja na njega računam jer smatram da je posebno dragocjen za ovu političku partiju", rekao je Govedarica i istakao da je jasno da je Bosić razuman čovjek.

Lider SDS-a je istakao da "vjeruje u tu pobjedu i da će Bosić imati značajnu ulogu i poziciju u drugom domu parlamenta BiH".

Odgovarajući na pitanje novinara da li poslanik Socijalističke partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedeljko Milaković prelazi u SDS, Govedarica je rekao da je sa njim razgovarao i da je Milaković "iz nekih razloga nezadovoljan svojom političkom organizacijom".

"SDS-u su potrebni ljudi koji su od integriteta i poštovanja. Cijenim da to Milaković jeste i nastavićemo naš razgovor. Pretpostavljam da možemo da dođemo do zajedničkog usaglašenog stava i da bude član SDS-a, a to pitanje će biti definisano narednih dana", istakao je Govedarica.

Govedarica je večaras, nakon razgovora sa predstavnicima trebinjskog Opštinskog odbora SDS-a, rekao da bi jedan od najvećih kapitala jedne zemlje trebalo da bude uspješna i efikasdna vlada.

"Mi smatramo da bi Vlada Republike Srpske trebalo malo bolje da pogleda na ratare i na ratarsku proizvodnju, naročito ako uzmemo u obzir da je cijena nafte i naftnih derivata od decembra značajno rasla", rekao je Govedarica.

Prema njegovim riječima, to znači da je na dodatnih pet feninga, koliko Vlada treba da odvoji za otkup pšenice, potrebno dodatnih pet feninga kako bi amortizovali ratarsku proizvodnju.

"Očekujem od Vlade Republike Srpske da narednih dana razmotri ovu inicijativu jer bi to bila još jedna vrsta podsticaja za ratare", rekao je Govedarica.