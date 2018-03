Govedarica: SDS u pohodu na promjenu vlasti

PRIJEDOR - Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica izjavio je večeras da Gradski odbor u Prijedoru čine ljudi koji vjeruju u SDS i koji sa strankom žele da naprave ono što građanima treba a to su promjene.

Govedarica je večeras u Prijedoru prisustvovao svečanoj sjednici gradskog odbora SDS-a u Prijedoru gdje je članske knjižice dobilo 200 novih članova ove stranke.

"Večeras Gradski odbor ovdje u Prijedoru pokazuje da je to odbor koji zna kako i na koji način treba raditi sa ljudima. To je odbor koji pokazuje da može da nastavi jednim putem koji su zacrtali, a to je put pobjede", rekao je Govedarica novinarima.

Predsjednik SDS-a je istakao da ovu stranku ništa ne može da omete u njenom pohodu kada je riječ o promjeni vlasti i promjeni svih loših navika koje su se akumulirale više od decenije.

Predsjednik Gradskog odbora SDS-a Prijedor Milan Tubin izjavio je da je u proteklih godinu dana ovoj stranci pristupio veliki broj članova i da je večerašnjih 200 članova pristupilo samo od 7. marta ove godine.

"To je pokazatelj da nas ništa ne može zaustaviti i da odlazak nekih političkih dinosaurusa ne može puno naškoditi SDS-u" , izjavio je Tubin.

On je dodao da je u okviru Gradskog odbora SDS-a formiran 71 mjesni odbor i 103 izborna štaba, te da se uveliko pripremaju za početak predizbornih aktivnosti na terenu.