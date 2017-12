Govedarica: Srpskoj potrebna vlast odgovorna prema građanima

TREBINJE - U Trebinju je večeras održan skup pod nazivom "Skupština naroda" sa kojeg su predstavnici opozicionih političkih partija poručili da građanima žele da ponude rješenja kako Republiku Srpsku obnoviti ekonomski, demografski i moralno, te kako vratiti vladavinu prava i uspostaviti političku stabilnost.

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je da je cilj skupa da ukažu da je Srpskoj potrebna vlast koja će biti odgovorna prema građanima, a ne političkim partijama.

"Ako nakon svih ovih upozorenja vlast u Republici Srpskoj želi da realno sagleda probleme o kojima govorimo, onda će to biti vlast, a ukoliko ne želi to da vidi, onda će to definitivno biti problem sa režimom", naveo je Govedarica.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović istakao je da skupovi pod nazivom "Skupština naroda" koji se održavaju širom Srpske imaju efekat i smisao.

"Želimo da kažemo istinu. Ljudi treba da znaju da ih u narednom periodu čeka `novogodišnji poklon` u vidu povećanja akciza koji će od građana uzeti dodatno 100 miliona KM godišnje i rast zaduživanja Republike Srpske, bez novih investicija", naglasio je Borenović.

On kaže da su dva ključna uslova za političku stabilnost u Republici Srpskoj, i to okretanje ka ekonomskim mjerama i stvaranje stabilnog sistema.

Predsjednik Regionalnog odbora NDP-a Zdravko Krsmanović dodao je da je cilj ovih skupova da građanima od kojih su birani "polože račune" za dosadašnje mandate koje su dobili u pojedinim regijama, te da se vidi da li su njihovi postupci u Narodnoj skupštini prihvaćeni u javnosti, kao i da čuju preporuke građana za dalje djelovanje.

"Suština priče je da se o svim stvarima otvoreno i slobodno govori, bez cenzure, da demokratija zaživi na području Hercegovine i cijele Republike Srpske", rekao je Krsmanović.