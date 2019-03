Grabar Kitarović: Zabrinuta sam zbog događanja u BiH

Komentari: 2

SerboFiuman@1973

Dobro ajde slazem se da je ovo sa sadasnjim tkz predstavnikom hrvatskog naroda malo i na praznik Svetog Nikada izglasan da je bio pravi zaokruzeni izabir da je onda i zaista istinski izborna volja hrvatskog naroda u viti onda zakon da oni mogu svakako zasigurno da je zasticeno da izaberu istinsku volju hrvatskog naroda u BiH i puf,evo nam nazad naseg Dragana Covica,koji je bio svakako upravo i bas voljom svog naroda u jedinoj mu domovini Herceg-Bosni,sala mala,mislio je Dragance reci na domivinu BiH.i sta onda,boljitak je napravljen tako da je sve vraceno na staro,i sad zabetoniranog pod tim istim zakonom,gdje je Dragan "NIKAD CAVIC"Covic za sve vijeke tisucljecnog sna o zemlji kamenitoj,gdje se bas pa i onakve viletine kojima bi i Warren Buffet dao nekoliko milioncica da je tu to minimum u svetom dolaru se sjetio Cavic i nekoliko puta na svog starog havera tehnokratu,kako je ranijih bio Dikdo Lomirad tada tek nadoslih mu na vlast dana,da se on zapravo zeli odazivati,ako cemo bas po je znacilo da ako je tako kod hrvatskog naroda u BiH,onda neka i bratski srpski nauci da je Dodik u dusi i tijelu zapravo pa jedan pravi tehnokrata koji je i bio tamo skolovan sredinom osamdesetih godina u tadasnjoj Saveznoj Republici ce ti vece priznanje nego da je on licno u BMW tadasnjoj tvornici,u gradu Bonnu,metlom od cistog ubranog hercegovackog jasena bio cistio okolo tokarskih strojeva svu prasinu,pa i nakon nekoliko godina upoznavanja jasen lista za cuvene BMW feluge,koje su bile jasno odmah svima na zemaljskoj kugli cisto prepoznatljve,koje bas da je opet nekako i malo summjivo,ali uvijek se isprljaju u svojim naavojima,neumoljivo stalno se novinari skrivaju da uslikaju neke nove,sad da su od saradnje uzete kao te nekako sasvim jasno spijunske proruske proreze navoje za feluge Lade Samare i Lade Nive novijeg tipa,a i za mozda neke nove buduce navoje koji se uvijek mogu testirati na neunistivom klasicnog kocka modelom,tom warburgom limuzimom, namjerno da je gepek pun bio istocnonjemacke prasine na koju je vecina gradjana BRD totalno sva nemanog odbranbenog tjelesne a ostavstina agenta Putin Vladimira prije povratka na staro radno mjesto koje njegovo cijelo bice zeljno,da je zedno,da je zudno,da je itd..itd..