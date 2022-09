Građani BiH i Turske uskoro putuju sa ličnim kartama

SARAJEVO - Građani BiH i Turske uskoro će putovati u dvije zemlje samo sa ličnim kartama, dogovoreno je danas na sastanku Redžep Tajip Erdoan, predsjednik Republike Turske sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Šefikom Džaferovićem, Miloradom Dodikom i Željkom Komšićem.

Zvaničnom posjetom Bosni i Hercegovini Erdoan je počeo regionalnu turneju, sa ciljem, kako je istaknuto, podrške stabilnosti regiona i eurointegracijama.

"Veoma sam srećan što sam u Sarajevu. Biti ovdje na 30 godina uspostavljanja naših diplomatskih odnosa daje poseban karakter naše posjte. Odnosi naših država su na visokom nivou. Naše istorijske i ljudske veze daju čvrstu osnovu naših odnosa. Razgovarali smo o koracima koje možemo poduzeti za unapređenje. Nesumnjivo 2. oktobra BiH ide u izbore i ova posjeta pred izbore je od velike važnosti.

BiH očekuje politička agenda i od velikog je značaja da izbori budu transparenti i konstruktivni i to je od velikog značaja za našu regiju.

Želim da izborni rezultati budu od koristi za cijelu BiH. Uz saglasnost strana mi smo kao Turska spremni dati sve od sebe da se prevaziđu problemi u BiH", rekao je Erdoan i dodao:

"Razgovarali smo i o povećanju bilateralne trgovine dvije države. Veliku važnost pridajemo projektu izgradnje auto puta Sarajevo - Beograd. Ovaj projekat smatram projektom mira za zemlje i narode. Nastavljamo pružati i razvojnu pomoć BiH, a s tim u vezi smo dogovorili i putovanja sa ličnim kartama. Ostalo je da ministri dvije zemlje odrade potrebne procedure ".

On je dodao da će sporazum o putovanjima biti potpisan i sa Srbijom, te da je ranije isto učinjeno sa Bugarskom.

U poslijepodnevnim satima planiran je sastanak Redžep Tajip Erdoana i turskih ministara sa članovima kolegija Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Obići će i nedavno otvorenu Upravnu zgradu Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u BiH, a na kraju posjete prisustvovaće i poslovnom forumu.

Nakon Sarajeva, turski predsjednik putuje u Beograd, gdje ga pored sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, očekuje takođe niz susreta.

Od kada je postao predsjednik 2014. godine, Erdogan će po treći put posjetiti Srbiju. Prethodno je u ulozi predsjednika posjećivao Srbiju 2017. i 2019. godine. U posjeti Beogradu je bio i 2010. godine, ali tada kao premijer Republike Turske.

Posjeta Bosni i Hercegovini i Srbiji obuhvata trodnevnu regionalnu turneju u kojoj je i Hrvatska.

Erdoan će u četvrtak boraviti u Zagrebu i sastati se između ostalih i sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, te premijerom Andrejom Plenkovićem. Predviđen je poslovni forum i u Hrvatskoj, te otvaranje džamije i Islamskog centra u Sisku.

U pratnju turskog predsjenika je i više ministara među kojima su ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušolu, odbrane Hulusi Akar, unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu, industrije i tehnologije Mustafa Varank, poljoprivrede i šumarstva Vahit Kirisci..., zatim broni privrednici iz Turske, pa su osim političkih teme razgovora i ekonomske, s ciljem proširenje buduće saradnje država.

Dodik: Erdoan veliki lider i državnik

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH rekao je da je ovo jedna od važnih posjeta koja će obilježiti vrijeme i daje alan za rješavanje problema.

"Važno je ovo što smo dogovorili oko ličnih karata, kao i razvoj industrijskih zona. Pričali smo i o formiranju radnih grupa koje se bave enrgetikom. Hvala predsjedniku Erdoanu koji je lično omogućio nabavku đubriva u BiH, čime je osigurao da poljoprivredna sezone ne prestane u BiH", kazao Dodik.

On je dodao da Erdoana doživljava kao velikog lidera i državnika, te da je on to i danas dokazao svoijim pragmatizmom.

Naglasio je da svi u BiH trebamo da donosimo najbolja rješenja.

"On je došao u BiH sa paketom pomoći, a to nije ničim uslovljavao. Za razliku od zapodnih političara koji ovdje ostavljuaju nered", istakao je Dodik.

On je dodao da entuzijazam u BiH po pitanju Evropske unije nije isti kao prije nekoliko godina.

"Naš entuzijatam smo izgubuli po pitanju EU. Gubi se povjerenje u EU i njenim mogućnostima da upravlja preocesima“, kazao je Dodik, te se osvrnuo na NATO.

"Razumijemo razloge znog kojih je Turska u NATO, jer je jedan od osnivača, ali isto tako u BiH nema koncenzusa da postane članica NATO", istakao je on.

Potpisan sporazum između BiH i Turske o uzajamnoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka

Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Čavušoglu i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić potpisali su danas u Sarajevu Sporazum između BiH i Turske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnose na sporazum u oblasti obrambene industrije.

Sporazum je potpisan u sklopu posjete predsjednika Turske Redžepa Taipa Erdoana Bosni i Hercegovini, a potpisivanju je uz turskog predsjednika prisustvovao i predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, te članovi Predsjedništva Milorad Dodik i Željko Komšić.

"Turska i BiH imaju izvanredne prijateljske i bratske odnose i veze. One su i istorijske i političke i ekonomske i na kulturnom planu. Predsjednik Erdoan daje poseban ton tim odnosima. Nastavićemo da jačamo naše veze. Ovo je četvrta službena posjeta Turske i BiH. Ne postoji ni jedna država na svijetu sa kojom je u ovom mandatu Predsjedništva, BiH imala tako tijesnu sradanju kao sa Turskom. Osim toga na marginama raznih događaja samo se sastajali sa zvaničnicima Turske. Ostaće za ovaj mandat saziva Predsjedništva upamćeno mnogo stvari. To Jedan od njih je auto put Beograd - Sarajevo i niz međunarodnih sporazuma. Očekujem da to bude intenzivirano u narednom periodu", rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH, Šefik Džaferović.

"Turska je dala najbolje uslove o slobodnoj trgovini BiH od svih država. Naša robna razmjena je oko 800 miliona dolara, a dali smo sebi cilje da to bude u ovoj godini milijarda. Naglasili smo i pitanje odnos Turske sa svim državama Balkana. Turska igra relaksirajuću ulogu na Balkanu. I u BiH Turska vodi uravnotežene odnose sa svima nama u BiH. To je jako važno za stabilnost BiH", kazao je Džaferović.

On se zahvalio Erdoanu, kako je rekao, na njegovoj liderskoj ulogozi u svijetu.