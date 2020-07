"Građani gube vrijeme ako prijave korupciju"

SARAJEVO - Da je situacija u pravosuđu teška i da je potrebno napraviti niz zakonskih promjena kada su u pitanju korupcija i javne nabavke da bi se situacija dovela u red, pokazuju i jučerašnja saslušanja koje je obavila Privremena istražna komisija Predstavničkog doma BiH, koja treba da utvrdi stvarno stanje u pravosuđu.

Hazim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije u BiH, rekao je juče pred Istražnom komisijom da ova agencija nema nikakve operativno-izvršne nadležnosti u vezi s pitanjem borbe protiv korupcije.

"Agencija sarađuje sa svim nivoima vlasti, ali u zakonu nigdje nije definisano, ako neko ne sarađuje, kako ga natjerati da to uradi ili da ga sankcionišemo. Uputili smo 2017. inicijativu za izmjenu zakona, ali ništa od toga nije urađeno", kaže Šabotić.

Mirjana Marinković Lepić, član Komisije, upitala je Šabotića kako Agencija postupa kada dobije prijave sa indicijom koruptivnog ponašanja, na što je Šabotić odgovorio da, nažalost, Agencija nema nadležnosti da izvrši provjere, napravi kostur i to proslijedi tužilaštvu. Dodaje da nema presuda visoke korupcije i da su u pitanju sporadične presude za sitna krivična djela.

Branislav Borenović, član Komisije, upitao je šta sada on da radi kao građanin koji je imao namjeru da Agenciji preda prijavu o koruptivnim radnjama teškim nekoliko miliona KM, na što mu je Šabotić odgovorio da bi gubio vrijeme.

Jedan od zaključaka Istražne komisije je da će VSTS, odnosno Disciplinskoj komisiji biti upućena prijava zbog postupka glavnog tužioca Srednjobosanskog kantona te da se od Ministarstva finansija i trezora BiH traži da što prije dostavi mišljenje na Strategiju Agencije za prevenciju korupcije koja je urađena za period 2020-2024.

Dženan Salčin, v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH, tokom ispitivanja kazao je da osam mjeseci Agencija nije dobila mišljenje od Ministarstva finansija i trezora BiH na izmjene i dopune Prijedloga izmjene Zakona o javnim nabavkama te da je nakon osam mjeseci na 136 članova Zakona odgovor iz Ministarstva bio na jednoj stranici, a da je to na nivou jednog srednjoškolskog odgovora. Kazao je da je Agencija za javne nabavke od marta ove godine do danas imala 1.500 prijava na neregularnosti pri javnim nabavkama i da su to tone materijala koji se mora pregledati i obraditi.

Istakao je da je, pored njegovog protivljenja, 16. marta premijer FBiH Fadil Novalić tražio da se zaključkom ide prema Vijeću ministara da se suspenduje Zakon o javnim nabavkama kada je u pitanju nabavka lijekova.

Zukan Helez, član Komisije, pitao je Salčina da li je neko vršio pritisak na njega u vezi s pitanjem javnih nabavki u vrijeme pandemije, posebno u vezi s nabavkom 100 respiratora iz Kine preko "Srebrene maline" i da li je on stavljao svoj potpis na bilo koji od ovih papira. Salčin je je kazao da ni Novalić, ni ministrica finansija FBiH (Jelka Milićević) ni na koji način nisu vršili pritisak na njega. On je rekao da se najveća korupcija dešava pri objavi tendera i da je problem što se svi bave posljedicama, a ne uzrocima.

Milan Blagojević, sudija Okružnog sudu u Banjaluci, kazao je da je takvo stanje u pravosuđu da se može zaključiti da je ovdje jedno "potpuno iščašeno" poimanje prava.

Pomenuo je i aferu "Potkivanje", te rekao da parlamentarci moraju da shvate koliko je nezakonito radilo VSTV u ovom slučaju.

"Ne može predsjednik VSTV-a (Milan Tegeltija), kao u konkretnom slučaju, otići u kafanu i reći: 'Slušaj, ja sam u ponedjeljak u Sarajevu, ti ćeš meni to dostaviti pa ću ja vidjeti sa tužiteljkom.' To je nezakonito", kazao je Blagojević i dodao da je to eklatantan primjer kršenja Zakona o VSTV-u.

Salčin: Tužilaštvo BiH preuzelo slučaj "Pokretna bolnica"

Dženan Salčin, v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH, rekao je da je slučaj nabavke pokretne bolnice u Republici Srpskoj preuzelo Tužilaštvo BiH.

"Koliko sam informisan, taj slučaj preuzelo je Tužilaštvo BiH", rekao je Salčin tokom jučerašnjeg saslušanja Privremene istražne komisije Predstavničkog doma BiH, koja treba da utvrdi stvarno stanje u pravosuđu.

Govoreći o javnim nabavkama u vrijeme pandemije Salčin je spomenuo slučaj nabavke pokretne bolnice u Republici Srpskoj u vrijednosti od 4,2 miliona KM i tom prilikom rekao da su na osnovu monitoringa formirali slučaj i predali ga Republičkom tužilaštvu, a nakon toga je došla informacija da će Tužilaštvo BiH preuzeti ovaj predmet.