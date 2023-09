Okupljanje na lokacijama međuentitetske linije: "Narod jedinstven, stranci da idu kući" (FOTO/VIDEO)

ISTOČNO SARAJEVO, DOBOJ, LOPARE, NEVESINJE - Nakon što je MUP Kantona Sarajevo zabranio održavanje mirnih protesta "Srpska pred sudom" u Sarajevu građani su se okupili na četiri lokacije: Doboju, magistralnom putu Priboj-Tuzla, Istočnom Sarajevu i putu Nevesinje-Mostar, kako bi izrazili nezadovoljstvo pravosuđem BiH.

Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, pozvao je građane Republike Srpske da izađu na entitetsku liniju i blokiraju saobraćaj na pola sata.

18.35 Višković: Stranci koji upravljaju u BiH da idu kući

Zemlju treba dati na izborima izabranim zvaničnicima, poručio je obraćajući se okupljenima na protestima u Istočnom Sarajevu Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

On je istakao da stranci koji upravljaju određenim političkim procesima u Bosni i Hercegovini trebaju, kako je istakao, ići kući.

"Stranicma treba da se zahvalimo. Treba da se vrate svojim kućama. Ovakvo upravljanje i vladavina ne postoje u nijedna država na svijetu. Pritom ovo nije pitanje samo Republike Srpska, ovo je udar na čitavu Bosnu i Hercegovinu. Ovo je udara na inteligenciju, na demokratiju. Nakon 30 godina od nesretnog rata koji se ovdje dešavao došlo vrijeme da brigu za ovu zemlju preuzmu njeni legalni izabrani zvaničnici", poručio je okupljenima Višković.

18.27 Generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović poričio je tokom protestnog okupljanja na entitetskoj granici na magistralnom putu Mostar-Nevesinje da je glavna poruka skupa da je narod Republike Srpske jedinstven u očuvanju institucija Srpske, kao i njene imovine.

"Nećemo dozvoliti da niti jedna institucija koja ima na nivou BiH, a i ona koja je neregularna kao visoki predstavnik, utiče na našu imovinu, život, jer život kreiraju izabrani predstavnici i politike kojima narod daje povjerenje", naveo je Petrović.

18.20 Veliki broj građana okupio se na liniji razgraničenja Republike Srpske sa Federacijom BiH (FBiH) u opštini Lopare odakle žele da poruče da su nezadovoljni Sudom i Tužilaštvom BiH, koji donose, kako kažu, odluke na štetu srpskog naroda.

18.15 Ćurić: Nas 1.000 iz Trebinja je na skupu, sutra može biti 20.000

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić poručio je sa protestnog okupljanja na entitetskoj granici na magistralnom putu Mostar-Nevesinje da je danas tu došlo oko 1.000 Trebinjaca, a sutra može da bude i preko 20.000 kako bi poručili da se moraju štititi institucije Republike Srpske.

"Mi smo za Dejtonski mirovni sporazum da se poštuje, kao i da se poštuje institucija predsjednika Republike Srpske bez obzira ko bio", rekao je Ćurić, prenosi Srna.

18.13 Radanović: Mi smo za mir, ali ne dozvoljavamo udar na instutucije Srpske

"Danas je šesti dan kakao hodam po federalnom Sarajevu pokušavajući da dobijem dozvolu za mirne proteste. Od Policije do Opštine, i na kraju su tražili 80 zaštitara koji će obezbijeđivati skup. A to su tražili, znajući da to se ne može ispuniti, i tako je napisano u riješenju, da postoje ozbiljne prijetnje za narušavanjem javnog reda i mira. Politika je bila jača od svega, ona je takva kakva je", rekao je Radanović, prenosi RTRS.

Dodaje, da je garantovao da će doći 8.000 Srba i da neće napraviti nikakav incident, ali oni nisu mogli garantovati da li bi se ponašali tako i oni drugi koji bi protestovali zbog naše mirne šetnje.

18.10 Na entitetskoj granici na magistralnom putu Mostar- Nevesinje počelo je protestno okupljanje na koje je stigao veliki broj građana iz svih opština sa područja istočne Hercegovine.

18.00 Više stotina građana Istočnog Sarajeva trenutno je okupljeno na mirnim protestima u naselju Dobrinja u blizini međuentitetske linije.

Okupljenim građanima se pridružio i premijer Republike Srpske Radovan Višković, zajedno sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem i ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, Stašom Košarcem.

17.55 Manja grupa, njih desetak iz Sarajeva, došla je na Dobrinju sa zastavom, ali ih je zaustavila policija Kantona Sarajevo.

17.40 Veliki broj građana okuplja se na mirnim protestima – "Granica postoji" na međuentitetskim linijama sa FBiH.

Okupljanje u Sarajevu, jake policijske snage

Ispred džamije kralja Fahda u sarajevskom anselju Alipašino polje okupilo se oko 200 građana u zna protesta koji je najavljena na međuentitskoj liniji između RS i FBiH.

Policija im neće dozvoliti da krenu u pravcu Dobrinje odnosno međuentetske linije koja je udaljena oko kilometar.

Na području naselja Dobrnja je raspoređen veliki broj policijskih snaga.

Obustavljen je saobraćaj na međuentiteskoj liniji.

