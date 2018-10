Građanin na konferenciji CIK-a: Zašto moja umrla majka glasa već 11 godina?

SARAJEVO - Građanin Fadil Ćerimagić obratio se večeras na konferenciji za novinare Centralne izborne komisije BiH tražeći odgovor od nadležnih zbog čega je njegova majka na biračkom spisku 11 godina iako je umrla. Ćerimagića su izbacili iz zgrade Parlamenta BiH jer, kako su kazali iz osiguranja, nije novinar.

"Došao sam na konferenciju jer već duže vrijeme pokušavam doći do njih. Slali su me općinskim komisijama da ja izbrišem majku. Nisam ja pravio listu, nisam ja njihov član. Majka je umrla prije 11 godina, ja sam to prijavio, a od mene traže da hodam. Ja imam umrli list, a svake izbore je na listi. Ovo je uvreda za mene", rekao je Ćerimagić.

Njegova majka već 11 godina "glasa" na Mejtašu 2.

Osiguranje ga je ispratilo iz zgrade uprkos tome što su se novinari bunili, a članovi CIK-a su mu kazali da ostavi dokumente kako bi riješili njegov slučaj.

"Hiljade umrlih je na listama, oni to podržavaju. Trebaju im umrli da bi se potpisao neko drugi. Danas je žena došla u Medicinsku školu i prijavila da su na listi njene dvije umrle sestre", rekao je Ćerimagić.

Na kraju je suznih očiju kazao kako ovo očito nije zgrada svih građana BiH, te da više nema šta raditi u ovoj državi.

