Gradonačelnik Dubrovnika unazađuje komšijske odnose

TREBINJE - Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović je izrazio uvjerenje da će građani Dubrovnika osuditi nedavno ponašanje gradonačelnika Mate Frankovića zbog otkaza koji je njegovom intervencijom dobio v.d. upravnika Umjetničke galerije u Dubrovniku Marin Ivanović, jer je došao na izložbu upriličenu povodom 70 godina od smrti trebinjskog slikara Atanasija Popovića.

"Vjerujem da građani Dubrovnika neće dati podršku takvom gradonačelniku, jer takva politika unazađuje i komšijske i svake druge odnose. Iako što se nas samih tiče - mi imamo i kulturne događaje i razmjenu sa mnogo gradova, tako da nam je bilo drago da imamo dobru saradnju i sa dubrovačkom Umjetničkom galerijom", istakao je Petrović, žaleći što je njegov dubrovački kolega osujetio tu dobru saradnju, jer nije želio da se ona nastavi.

"Mi ne želimo skandale, do nas nije, očito da je do njih i njemu treba postaviti pitanje zašto je on takav", dodao je Petrović, uvjeren, kako kaže, da će Frankoviću na prvim izborima u Hrvatskoj građani Dubrovnika okrenuti leđa.

On je komentarisao i cijepanje plakata sa motivom Trebišnjice, koji je na dijelu Jadranske magistrale kod Aerodroma Čilipi postavila trebinjska Turistička organizacija, ocjenjujući da još postoje pojedinci u Dubrovniku i Župi dubrovačkoj kojima ne odgovara Trebinje.

"Dubrovčani su u Trebinju sve prisutniji svakim danom, pa ne bih da govorim o tim pojedincima, jer postoje službe koje prate rad, pa će i ona ustanova koja nam je iznajmila bilbord vratiti sve u normalno stanje, jer je njihova obaveza i da čuvaju i da mijenjaju plakate", kazao je Petrović.