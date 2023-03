Gradski odbor PDP-a Trebinje prelazi u Narodni front Jelene Trivić

TREBINJE - Četiri petine članova Gradskog odbora PDP-a Trebinje koji su aktivno učestvovali na prethodnim izborima biće novi članovi Narodnog fronta Jelene Trivić, objavio je na Facebook-u Saša Borjan, dosadašnji predsjednik gradske organizacije PDP-a Trebinje.

Kako je istakao u objavi, Budimir Koprivica i on će ubuduće biti odbornici Narodnog fronta u Skupštini Grada Trebinja.

“O PDP-u neću reći ništa loše, jer to je partija u kojoj sam proveo 10 godina. Uvijek sam sa istim uvažavanjem dočekivao sve rukovodioce stranke u Trebinju i imao sam podršku centrale partije u svom radu. Smatram da sam svojim političkim djelovanjem dao doprinos opozicionoj borbi u Trebinju, kao i afirmaciji PDP-a, između ostalog, preuzimanjem kandidature za gradonačelnika Trebinja 2019. i preuzimanjem funkcije predsjednika odbora u Trebinju 2021. u trenucima kada niko nije bio spreman da se toga prihvati. To jeste suština bavljenja politikom, preuzimanje odgovornosti, pa čak i kada niko drugi nije spreman na to. Zašto NE PDP? Imate odbornika PDP-a u Bijeljini koji otvoreno kaže da će raditi za opoziv gradonačelnika Ljubiše Petrovića i to prođe bez ikakvih posljedica u stranci. Ili, jedan broj članova glavnog odbora podržava saradnju sa režimom, a to se u PDP-u obrazloži kao politički pluralizam ili pravo na različito mišljenje”, napisao je Borjan.

Dalje navodi da to ne mogu biti prihvatljivi obrazci ponašanja za partiju koja baštini iskrene opozicione vrijednosti.

“Zašto DA Narodni front. Zbog toga što je Jelena Trivić beskompromisni borac protiv režima, bez imalo kalkulisanja, sa jasnim političkim stavovima protiv politike simbioze, na lokalnom i republičkom nivou. U fazi smo obavljanja razgovora za formiranje inicijalnih odbora u svim opštinama Hercegovine. Zbog čega je to važno? Režim je želio da uključi što više ljudi u izborni proces kako bi se bavili izbornim inžinjeringom i krađom, a mi želimo da tu krađu spriječimo i to je još jedna od suštinskih razlika između nas i njih. Nedavno su održani prijevremeni izbori u Zvorniku, gdje je opozicija izašla sa stavom da neće imati kandidata za gradonačelnika, ali je poslala posmatrače na biračka mjesta čime je ogolila sve svoje slabosti i nemoć, i pokazala da postoji neophodnost za promjenama u opozicionim redovima. Apsurd je da opozicioni birači nemaju svog predstavnika za kojeg bi mogli da glasaju na izborima u Zvorniku. Suština političkog djelovanja Narodnog fonta je borba protiv kriminala i korupcije koji su ušli u sve institucije i pore našeg društva i zato je neophodno da otvorimo front protiv unutrašnjeg neprijatelja koji je raselio naš narod i natjerao ga da se bori za egzistenciju”, naglasio je Borjan.

Za sada se zna da je i Slobodan Stanić, nekadašnji ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, te predsjednik Odbora za zdravstvo SDS iz ove stranke prešao u Narodni front.