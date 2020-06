Granična policija traži 1.304 radnika, za plate potrebno 44 miliona KM

SARAJEVO, BANJALUKA - Novim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Granična policija BiH iskazala je potrebu za zapošljavanjem 1.304 policajca, a kako su naveli, osnovni razlozi za to su migrantska kriza i povećanje prekograničnog prometa lica za preko 25 odsto u posljednih pet godina.

U obrazloženju novog pravilnika, koji je u posjedu "Nezavisnih", ističe se da je na međunarodnim aerodromima promet u BiH povećan blizu 70 odsto, kao i broj vozila, koji bilježi rast od 40 odsto.

"Broj evidentiranih krivičnih djela u vezi s prelaskom državne granice veći je za oko 55 odsto", navodi se u obrazloženju, u kojem se ističe i to da je prema sadašnjem pravilniku predviđeno da Granična policija BiH ima 2.426 policijskih službenika, dok se novim predlaže da to bude 3.730.

Kada je riječ o novcu, za zapošljavanje nova 1.304 policijska službenika, procjena je da će oni godišnje koštati 43.977.665 KM, međutim u Graničnoj policiji procjenjuju da će se, kada bude usvojen novi pravilnik, broj prijema na godišnjem nivou povećati za 300, što bi značilo da će troškovi za bruto plate i naknade iznositi 591.525 KM na mjesečnom, a 7.098.306 KM na godišnjem nivou.

Kada je riječ o samim sektorima, za granične provjere na kopnenim graničnim prelazima treba dodatnih 220 službenika, dok granični prelazi na aerodromima zahtijevaju nova 74 policijska službenika. Veći broj graničnih policajaca potreban je i u jedinici za osmatranje gdje trenutno radi 177 policajca, a izmjenama pravilnika u toj jedinici trebalo bi da budu 354 policijska službenika.

"Dugogodišnji problem nepokrivenosti državne granice se posljednjih mjeseci povećao zbog velikog broja ilegalnih migranata, a isto se negativno reflektovalo na efikasno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Granične policije BiH i dovelo do potrebe angažovanja policijskih pripadnika iz policijskih agencija u sastavu Ministarstva bezbjednosti BiH, ali i iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske", navodi se u obrazloženju pravilnika.

Emir Tanović, predsjednik Sindikata Granične policije BiH, kaže za "Nezavisne" da je neophodno hiljadu i nešto novih ljudi da se adekvatno pokrije granica BiH jer su se uslovi mnogo promijenili u posljednjih nekoliko godina - od povećanja broja ljudi koji prelaze granice do toga da su neki granični prelazi modernizovani, a tu su i problemi migranata. Naglašava da nije jednostavno zaposliti novog graničnog policajca te da postoje brojna i zakonska ograničenja kada je to u pitanju s obzirom na to da o svemu donosi odluku Savjet ministara BiH, koji mora da obezbijedi i novac, a tek nakon toga se ide na raspisivanje konkursa.

"Poslije toga ide procedura školovanja, a to je nešto što iziskuje i vrijeme i novac, jer pitanje je koliko se u jednom trenutku može maksimalno školovati graničnih policajca, i to su sve faktori koji usložnjavaju priču. Za školovanje jednog graničnog policajca potrebno je najmanje devet mjeseci", rekao je Tanović.

Dužina granične linije u BiH je 1.604,9 kilometara, a ukoliko bi se zaposlio dodatni broj policajaca, u jednoj smjeni jedan policijski službenik pokrivao bi u prosjeku 8,72 kilometra granične linije. Trenutno jedan službenik pokriva oko 20 kilometara.