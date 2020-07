Grbić: Moguće da budem kandidat SDS-a za gradonačelnika Banjaluke

BANJALUKA - Opozicione partije će u Banjaluci imati zajedničkog kandidata za gradonačelnika, ali još još nije odlučeno da li će to biti kandidat PDP-a ili SDS-a, izjavio je Slavko Gbić, predsjednik Gradskog odbora SDS-a.

Gostujući u emisiji "1 na 1" ATV-a, Grbić je naglasio da je u opticaju više kandidata, između ostalih i on sam, a na prijedlog Izvršnog odbora SDS-a.

"Da, i ja sam kandidat", kazao je Grbić i dodao da će, u svakom slučaju, odluka o opozicionom kandidatu biti vrlo brzo donosena.

Grbić je izrazio očekivanje da će SDS na predstojećim izborima u Banjaluci ostvariti dobar rezultat, ističući da je u posljednjih godinu dana došlo do konsolidacije odnosa unutar Gradskog odbora nakon što su ih u ranijem periodu, zbog poremećenih odnosa unutar stranke, napustila dvojica od ukupno tri odbornika koliko su imali u banjalučkoj skupštini. On je naglasio da su bez obzira na to izuzetno zadovoljni radom Aleksandra Petkovića, jedinog preostalog odbornika SDS-a, ističući da on predstavlja perjanicu opozicije u gradskoj skupštini.

Podsjetimo, poslanik PDP-a Draško Stanivuković objavio je u petak da će sutra, 5. jula, biti objelodanjeno ko će biti kandidat opozicije ističući da "nije važno da li će to biti on ili Jelena Trivić", koja, takođe, figurira kao jedna od najozbiljnijih kandidata.

S druge strane, kandidat vladajuće koalicije, predvođene SNSD-om, ponovo će biti aktuelni gradonačelnik Igor Radojičić, čiju je kandidaturu podržalo 10 političkih partija.

(ATV)