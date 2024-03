Grmuša: Pucalo se u klonulu BiH, pogođena Srpska

BANJALUKA - Notorna pravna činjenica jeste da su ustavno-pravni poredak u BiH i njen suverenitet praktično nepopravljivo kompromitovani. No, u borbi da se obesmisli i do paradoksa dovede BiH očigledno je obesmišljen ustavno-pravni poredak u samoj Republici Srpskoj. Riječju, pucalo se u već klonulu i polumrtvu BiH, a pogođena je Srpska.

Naveo je to pravnik Milko Grmuša, koji dodaje da, "ako je ovo sve bio cilj nekim eksternim faktorima, napravili su odličan posao".

Podsjetimo, Okružni sud u Banjaluci je, poštujući odluku Ustavnog suda BiH, optužbi oslobodio Muharema Štulanovića, imama i profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, koji je optužen da je Republiku Srpsku označio kao "genocidnu tvorevinu"

Štulanović je optužen za povredu ugleda Republike Srpske i njenih naroda iz člana 280a. Krivičnog zakonika Republike Srpske, ali je Ustavni sud BiH utvrdio da član 280a. nije u skladu s Ustavom BiH, niti Evropskom konvencijom, zbog čega je ovu odredbu ukinuo.

Okružni sud u Banjaluci je oslobodio Štulanovića, na taj način poštujući odluku Ustavnog suda BiH, uprkos tome što je Narodna skupština Republike Srpske ranije usvojila Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH.

Pravna anarhija

"Iako je nesporno da u Republici Srpskoj odluke sudova nisu izvori prava činjenica je da je nakon današnje presude Okružnog suda u Banjaluci i formalno-pravno u Republici Srpskoj nastupila pravna anarhija izazvana paralelizmom u djelovanju različitih ustavotvornih i zakonodavnih organa, uz aktivno sadejstvo pseudozakonodavca u liku g. Šmita", naveo je Grmuša.

Podsjeća da je, nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, upozorio na problem pravnog dualizma.

"Naime, ustavotvorac je u Ustavu BiH naveo da su odluke Ustavnog suda BiH obavezne i konačne. S druge strane, drugi ustavotvorac je u Ustavu Republike Srpske naveo da Republika Srpska samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije, da ustavotvornu i zakonodavnu vlast u Srpskoj ostvaruje Narodna skupština, da sudska vlast pripada sudovima i da se državna vlast u Srpskoj organizuje na načelu podjele vlasti", naveo je Grmuša na društvenoj mreži X.

Kako dodaje, sad imamo situaciju da jedna vlast u Srpskoj ne priznaje odluke Ustavnog suda BiH i da donosi zakon o tome, dok druga vlast u Srpskoj-ona sudska-priznaje odluke tog istog Ustavnog suda BiH i prkosno ih pretpostavlja zakonu koji je usvojila druga komponenta vlasti u Srpskoj-ona zakonodavna.

Paradoksalne činjenice

Prema Grmušinim riječima, da ironija bude veća, sudska vlast u Srpskoj je ignorisanjem Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH praktično priznala pravo Kristijanu Šmitu da on ukida zakone koje usvaja Narodna skupština.

"Nekoliko stvari je sad važno naglasiti. Prvo, postavlja se pitanje da li je Republika Srpska kadra da obezbijedi jedinstvo svoje vlasti. Drugo, direktno je kompromitovan autoritet zakonodavne vlasti u Srpskoj", naveo je Grmuša.

Treće, kako je dodao, sudska vlast Republike Srpske je jedina do sad pravno izazvala akciju zakonodavne vlasti Srpske u pogledu pozicije Ustavnog suda BiH, jer to nisu na bilo koji način autonomno i pravno kredibilno učinile zajedničke institucije BiH.

"Četvrto, što direktno proističe iz trećeg, to je dokaz da sudska vlast Republike Srpske jedina pokušava da pravno štiti Ustav BiH i da to ne čini niti jedna ustavom za to predviđena zajednička institucija BiH, a što opet može da znači da je jedino Republika Srpska, ili makar jedna njena vlast, zainteresovana za uvažavanje Ustava BiH", istakao je Grmuša.

Kako je dodao, puno je ovdje paradoksalnih činjenica navedeno, a ima ih još dosta.

"Ključni problem je što politička vlast u Republici Srpskoj ili nije bila sposobna da predvidi ove pravne paralelizme i dualizme, ili ih je predvidila-ali je nije bilo briga šta će se desiti, ili nije bila kadra da obezbijedi državno jedinstvo u Republici Srpskoj", ističe Grmuša.

Posljedica je, dodaje, vidljiva i laicima: jedinstvo državne vlasti u Republici Srpskoj je kompromitovano, a obični građani tek sad pojma nemaju kako da se ponašaju i po kojem pravnom propisu da se ponašaju-vlasti u Srpskoj nemaju odgovor na to pitanje

"Kompromitovanjem sopstvenog pravnog sistema, uvođenjem totalne pravne nesigurnosti i nepredvidivosti kao najveće kletve za jedan moderan državno-pravni poredak, kao i nesposobnošću da sačuva autoritet svoje vlasti, aktuelna politička vlast u Republici Srpskoj nanijela je ogroman problem našoj zemlji", kaže Grmuša.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.