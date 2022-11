Grmuša za "Nezavisne": "Banjalučki blok" je daleko širi od PDP-a, ali i od onoga što nudi vlast

BANJALUKA - Potrebno je okupiti sve ljude, bez obzira na to da li su oni u strankama ili nisu ni u jednoj političkoj organizaciji, ali koji su spremni i hrabri da se na bazi poštovanja Ustava i zakona suprotstave tajkunima i moćnicima, a sve kako bi napravili iskorak u vidu reforme rada javne uprave, preduzeća i društva u cjelini.

Ovako Milko Grmuša, aktuelni odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka, vidi ideju "Banjalučkog bloka" za koju se zalaže, a isto tako za koju kaže da se ne radi o novoj političkoj partiji, već isključivo o političkoj platformi čiji će osnovni zadatak biti rješavanje suštinskih problema građana.

"Republika Srpska je prezasićena političkim partijama, nama ne trebaju nove partije, nama trebaju nove ideje, ali političke ideje uopšte, jer ih nemamo nimalo", kaže Grmuša za "Nezavisne novine".

"Banjalučki blok" će pokušati da okupi sve one koji žele raditi u interesu grada, ističe Grmuša, koji dodaje da ova platforma takođe nema nikakve veze ni sa jednim pojedincem u Srpskoj.

"Jednostavno želimo da pokušamo da se nakon 16-20 godina beznađa u Srpskoj ili Banjaluci okupimo oko nečega što je u interesu grada, a sutra i u interesu Republike Srpske. Nije to blok bilo koje političke organizacije", poručuje Grmuša. On priznaje da ovaj blok pokreće i zato što nijedna opoziciona partija više od deceniju nije našla adekvatan put kako bi došla na vlast u Srpskoj.

"Mislim da je jedan od osnovnih razloga zašto su opozicione političke stranke do sada bile nesposobne da dođu na vlast taj što nisu mogle da ponude platformu koja je veća i šira od njihovih uskih partijskih interesa", kategoričan je Grmuša, koji na pitanje da li to znači da napušta Partiju demokratskog progresa (PDP) odgovara:

"Apsolutno nemam namjeru da napustim PDP. Smatram da je ovo nešto što daleko prevazilazi PDP ili bilo koju drugu stranku. Takođe smatram da je ovo daleko šire i od onoga što nudi vlast jer je vlast samo uspješna u tome da na istu dolazi, a sve drugo vezano za demografske trendove, te ekonomske i socijalne mislim da je katastrofalno", kaže Grmuša za "Nezavisne novine".

Fokus djelovanja "Banjalučkog bloka", prema njegovim riječima, je jednostavan, a to je rješavanje suštinskih problema s kojima se trenutno suočavaju građani.

"Moramo biti svjesni da je rat na 1.000 km od nas, energetska kriza je ogromna, kod nas je sve teže i teže živjeti zbog inflacije i cijena goriva. Institucije sistema spavaju mrtvim snom pravednika, niko o tome ne vodi računa. Jedan od osnovnih ciljeva ove platforme je na dnevnoj bazi, da se bori protiv poskupljenja, da ukazuje na sve ono što su greške kako institucija sistema, tako i onih npr. trgovaca ili bilo koga ko pruža određenu vrstu usluga građanima", poručuje Grmuša.

Takođe, nastavlja, insistiraće se na poštovanju zakona i procedura. "I to u slučajevima pravljenja regulacionih planova, izgradnji i slično. Naravno da se pokušava pronaći rješenje za reformu zdravstva, obrazovanja... Smatram da su sve to teme koje u ovom trenutku apsolutno nisu prioritet političkih organizacija, odnosno bar ja za ovih 15 godina nisam vidio da se radilo na tom pitanju. Jednostavno to neko mora i odlučio sam da to budem ja sa svojim saradnicima", izričit je Grmuša.

Dalje nastavlja da je ova platforma već krenula, kao i da je do sada naišao na podršku ne samo političara, već i brojnih intelektualaca u gradu na Vrbasu. Ipak, zasad, ne otkriva njihova imena, ali kaže da su karte na stolu.

"Imam ljude s kojima svakodnevno razgovaram, koji su više ili manje javno eksponirani i svakako da u ovo ne bih ni ulazio bez toga. Svaki kolega iz Skupštine grada je upoznat s ovim i svima javno upućujem poziv da se ovome priključe, ali pod uslovom da rade u interesu svoga grada, a ne bilo kojeg moćnika", naglašava Grmuša.

On ostavlja i mogućnost da se ovaj blok predstavi sa svojim kandidatima na narednim lokalnim izborima 2024. godine, ali kako navodi, daleko je važnije da se do tada riješe svakodnevni problemi građana.

"Ako do tada budem u politici, a nadam se da hoću, cilj je velika nadstranačka platforma, u kojoj će ljudi koji su spremni da rade na ovim principima i formirati listu. Ponoviću, smatram da je vrijeme partija prošlo, da građani žele glasati za pojedince i za ljude koje poznaju", zaključio je Grmuša u razgovoru za "Nezavisne".