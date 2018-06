Grubeša: BiH ne ostaje bez imovine kako se to u medijima spekulira

SARAJEVO - Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša je nakon sjednice Savjeta ministara BiH danas u Sarajevu izjavio novinarima da je Informacija o aktivnostima u vezi sa zaštitom imovine i prava BiH u Republici Hrvatskoj bila na dnevnom redu Savjeta ministara.

"Međutim, zbog sjednice Predsjedništva BiH koja je u 14 sati, dva zamjenika predsjedatelja su otišli ranije i iz tog razloga nismo imali priliku da razgovaramo o ovoj informaciji onako kako smo planirali na početku sjednice", kazao je ministar Grubeša, dodajući da je ostalo za sljedeći put da informaciju podrobnije razmotre.

Kaže da su napravili preliminarni razgovor koji se baš ne može računati da su donesene neke odluke, nego da vide kako bi to tehnički moglo izgledati na sljedećoj sjednici.

"Mislim da mi, prije svega, trebamo vidjeti kako će ta informacija izgledati. Moramo prvo vidjeti šta mi tu tražimo. Znamo da se i Pravobraniteljstvo uključilo u cijelu priču. Ono što nije dobro jeste to da se Vijeću ministara praktički adresira sva imovina i ona koja se nalazi na entitetskim nivoima, odnosno ona imovina koja je ranije stavljena kao pasivni podbilans javnih poduzeća. Ako je to tako, onda trebamo znati da je to tako", navodi ministar Grubeša.

Ponovio je raniji stav da "trebamo nastupati jednim glasom, trebamo razgovarati, pregovarati".

Najavio je da će u sljedećih mjesec dana otići u susjedne zemlje, razgovarati sa susjedima, vidjeti kako se mogu sklopiti bilateralni sporazumi.

"Ali, bilateralne sporazume ne potpisuju dva ministra. Zna se kako ide protokol o potpisivanju sporazuma. Trebaju se formirati pregovarački timovi sa strane BiH, to treba pothitno napraviti", kazao je Grubeša.

Napomenuo je da u Savjetu ministara BiH postoji spremnost da se ovo pitanje riješi, ali je naglasio da je Savjet ministara zaduženo samo za imovnu koja se registrira na državnom nivou.

"Ako govorim o imovini u Republici Hrvatskoj s kojom, recimo, raspolaže BiH, to se radi samo o sedam objekata. Mi imamo drugi problem koji se sukcesijom treba riješiti. Iz tog razloga ovome problemu treba sveobuhvatno pristupiti. Nije jednostavan i nije onakav kakav se čini na prvi pogled", naveo je Grubeša.

Istaknuo je da ono što je najvažnije jeste da BiH ne ostaje bez imovine kako se to u medijima spekulira, "ali je na vlastima BiH svih razina da vidimo kako ćemo pristupiti problemu i kako ćemo doći do rješenja".

Govoreći o dva prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH, čiji su principi podržani na današnjoj sjednici Doma naroda državnog parlamenta, ministar Grubeša je kazao da bi u sljedećih desetak dana trebali doći amandmani i na jedan i na drugi zakon.

"Ono što bi bio najbolji scenarij jeste da na oba zakona dođu gotovo identični amandmani pa da se izaslanici u Domu naroda dogovore oko jedinstvenog teksta zakona", smatra Grubeša.