Grubeša: Ispunjen jedan od uslova na putu BiH ka EU

SARAJEVO - Josip Grubeša, ministar pravde, kazao je da je usvajanje Revidirane strategije za procesuiranje ratnih zločina, vrlo značajan trenutak za BiH, jer je to "jedan od uslova i na našem putu ka EU".

"Ono što je značajno kod ove strategije je da će BiH dobiti predviđena sredstva Evropske komisije koja su nam obećana", kazao je Grubeša, nakon što je Vijeće ministara BiH danas na vanrendoj sjednici u Sarajevu usvojilo Revidiranu strategiju za procesuiranje ratnih zločina.

Tvrdi da će pozamašan iznos sredstava biti prebačen BiH sada kad je usvojena Strategija.

Grubeša je nabrojao i sve one koji su radili na ovoj strategiji iz entitetskih ministarstava pravde, Ministarstva bezbjdendosti, Tužilaštva BiH, entitetskih tužilaštava Suda BiH.

"Kamen spoticanja sve ove godine bio je dodatak ovoj strategiji. Tražio sam da ona ne smije biti izmijenjena ni u zarezu, ali su politički predstanvici tražilida se ona jasnije definira. To smo napravili kroz –ankes B on nije neki veliki dokument, a to je da smo od Tužilaštva BiH tražili da nam dostave neke statističke podatke, a to podrazumijeva boroj lica koja su presuđena, broj lica koja se nalaze u žalbenom postupkum broj lica koje su pod istragom, broj lica protiv kojih je prekinut postupak i broj li ca protuiv kojih još nije pokrenut postuopak. Uveli smo i instituciju Suda i Tužiteljstva BiH i međunarodnih predstavnika kao promatrače bez prava glasa. I zadnji aneks koji strategija definira je regionalna saradnja", kazao je Grubeša.

Dodaje da su koristili sve moguće resurse kako bi došli do dogovora i strategije, te da su imali kontinuirano sastanke. Dodao je da će se regionalna suradnja odvijati i sa Međuanrodnim krivičnim sudom u Hagu.

Govoreći o regionalnoj saradnji Grubeša je rekao da ne može uticati na pravosuđe susjednih zemalja.

"Bio bih sretan da su završeni svi predmeti ratnih zločina sa prvom strategijom. Nažalost mi imamo još dosta predmeta, a ovom strategijom ćemo Tužilaštvu BiH omogućiti da neke predmete prebaci na druge instance kako bi se što prije završili", kazao je Grubeša.