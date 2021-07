Grubeša: Komšić je uzurpator

SARAJEVO - Josip Grubeša, ministar pravde BiH, kazao je za "N1" da je Željko Komšić uzurpator s kojim ne dijeli mišljenje u vezi bilo koje teme. Istakao je da HDZ ne produbljuje podjele u BiH svojim prijedlogom izbornog zakona, a da su presude suda u Strazburu ispoštovali na način da se "Rom može kandidirati za hrvatskog člana Predsjedništva".

"Simptomatično je da svaki prijedlog koji dođe od HDZ-a se dočeka kao apriori nešto loše. Imamo radnu grupu u kojoj svi iznose svoje prijedloge. Nije mi jasno zašto se odmah u startu samo HDZ-ovi prijedlozi osporavaju", rekao je Grubeša.

Na konstataciju da će "hrvatski član" biti izabran, prema njihovom prijedlogu, iz područja gdje je HDZ dominanatan, kazao je:

"Možda se sada čini iz ove perspektive da je HDZ dominantan. Kada se radio izborni zakon niko nije mogao pretpostaviti da će Komšić na ovaj način zloupotrijebiti instituciju hrvatskog člana Predsjedništva jer se i tada išlo na neko povjerenje. HDZ je došao s prijedlogom neka i drugi dođu sa svojim. Na hrvatskim područjima se stalno događa situacija da nama nameću predstavnike. Pustite ih neka biraju svoje", rekao je Grubeša.

Dodao je kako "možda ljudi u budućnosti, kada bi imali slobodu, ne bi bili koherentni unutar jedne političke stranke", kao što je to sada slučaj sa HDZ-om.

"Kada bi bilo obrnuto, kada Hrvati i Srbi mogli birati Bošnjacima predstavnike, vidjeli biste kako bi se smanjio broj političkih stranaka Bošnjaka", kazao je.

Na pitanje kako su ispoštovane presude kazao je "da će se Romi moći prijaviti za hrvatskog člana Predsjedništva".

Govoreći o navodima Komšića da "HDZ želi vršiti opstrukciju izbora 2022.", rekao je kako se "s Komšićem ni u čemu ne slaže".

"On je nametnuo nešto što u BiH graniči sa napadom na Ustavni poredak BiH. Imamo situaciju da, ako bi povukao vitalni nacionalni interes naroda kojeg on navodno predstavlja, on ne bi mogao proći?", kazao je.

Rekao je da je Komšić izabran prema izbornom zakonu BiH, ali da je on "uzurpator pozicije člana Predsjedništva".

Govoreći o presudama Haškog suda, rekao je da ih sve poštuje te da svako ko je počinio bilo kakvo krivično djelo treba odgovarati.

"Slažem s Boreljom da mi u BiH moramo naći mir i krenuti naprijed, da bi bili jednog dana punopravna članica EU", rekao je.

Za glavnu tužiteljku Gordanu Tadić zaključio je da radi "kvalitetno i odgovorno" te da se nada da neće dočekati sudbinu ostalih glavnih tužilaca koji nisu dočekali kraj mandata, prenosi televizija "N1".