Grubeša: Ministri iz SDA nisu prihvatili Nacrt zakona o izmjenama ZKP-a

SARAJEVO - Ministar pravde BiH Josip Grubeša izjavio je da na današnjoj sjednici Savjeta ministara BiH, ministri iz reda SDA nisu prihvatili da Nacrt zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP) bude uopšte razmatran, te izrazio žaljenje što se o njemu nije moglo raspravljati.

On je rekao da nije imao priliku da čuje jasne argumente zašto taj Nacrt zakon nije dovoljno dobar, te zapitao da li je to zato što SDA već ima u parlamentarnoj proceduri zakon svoga kluba ili su to neki drugi razlozi.

"Sada se nalazimo u situaciji nesigurnosti, ne znamo šta nas sutra čeka, ne znamo hoće li Ustavni sud BiH (koji je dao rok za usklađivanje ZKP sa Ustavom BiH( za dva dana donijeti odluku o brisanju spornih članova", rekao je Grubeša novinarima u Sarajevu.

Prema njegovim riječima, na ovom zakonu su radili stručnjaci za koje smatra da su kompetentni da ga naprave.

"Stojim iza Radne grupe koja je radila prijedlog zakona Ministarstva pravde i mislim da je on dovoljno dobar. Nisam radio komparativnu analizu prijedloga koji je dao klub SDA i prijedloga Ministarstva pravde", rekao je Grubeša.

Prema njegovom mišljenju, danas se trebalo raspravljati o prijedlogu Ministarstva pravde, da bi se jasno znali eventualni nedostaci, kako bi oni bili ispravljeni i omogućeno da se pošalje u parlamentarnu proceduru.

Grubeša je rekao da je razgovarao sa relevantnim ljudima iz pravosuđa o prevazilaženju eventualnih problema koji bi nastali ukoliko Ustavni sud stavi van snage pojedine odredbe ZKP-a i kako ih premostiti do donošenja zakona.

On je istakao da Ministarstvo pravde nije povuklo Nacrt zakona, te da se on i dalje nalazi na Savjetu ministara, te dodao da ne zna da li će ga predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić ponovo staviti na dnevni red, ni da li će se o ovom zakonu ponovo raspravljati.

"Spreman sam u svakom trenutku, kad bude sjednica, pa makar i telefonska, da obavijestim svoje kolege, da raspravljamo o tom zakonu, jer je on vrlo bitan i mora biti stavljen u parlamentarnu proceduru", naglasio je Grubeša.

Kada je riječ o usvajanju Izmjene i dopune zakona o OBA, Grubeša je rekao da je prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH Savjet ministara usvojio preglasavanjem hrvatskih ministara.