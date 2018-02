Grubeša: Postoje sumnje u "pranje novca" prilikom izgradnje državnog zatvora

SARAJEVO - Ministar pravde u Savjetu ministara BiH Josip Grubeša izjavio je da postoje tužbe i sumnje za zloupotrebu položaja i "pranje novca" prilikom izgradnje državnog zatvora, koji još nije pušten u funkciju.

"Imam informacije da je Pravobranilaštvo BiH pokrenulo upravni spor, imamo neke tužbe i sumnje za 'pranje novca'. Ne bježim od toga i mislim da ako je neko odgovoran - on će odgovarati. Ako idu procesi paralelno sa stavljanjem zatvora u funkciju, neka idu. Meni je važno da stavimo zatvor u funkciju koji je koštao 40 miliona", rekao je Grubeša za televiziju "N1".

Govoreći o razlogu zašto se državni zatvor gradi 12 godina, ministar pravde je podsjetio da je kamen temeljac postavljen još 2006. godine, ali da zbog "bh. sindroma" gradnja traje tako dugo.

Za to vrijeme zatvorenici se šalju u entitetske zavode što, kako je rekao, košta mnogo.

Objašnjavajući šta je to "bh. sindrom", Grubeša je naveo niz problema koji su odgodili otvaranje prvog državnog zatvora.

"Imali smo problem sa glavnim izvođačem radova, špansko-češkim konzorcijem koji je isto tako imao problema sa podizvođačem. Takođe, imali smo i prepreku od Okružnog suda u Istočnom Sarajevu koji je donio odluku o obustavi radova od 135 dana baš u najpovoljnijem vremenu za spoljne radove. Sve smo to riješili i najavili smo otvaranje. Tako je bilo predviđeno projektom da bude otvaranje 2017, međutim, događa nam se novi slučaj", otkrio je Grubeša.

On je napomenuo da je došlo do problema zato što zatvor nije prošao tehnički prijem, jer je opština Istočna Ilidža odlučila da podigne cijenu od one koja je prethodno dogovorena.

"Prema budžetu za tehnički prijem smo izdvojili 100.000 KM, a kako je opština Istočna Ilidža došla na ideju da promijeni cijenu tehničkog prijema, koja više nije 1,5 KM po kvadratu, već postotak od ukupne investicije, to nam je znatno povećalo troškove i što nam onemogućava da u tom trenutku to moramo platiti", pojasnio je Grubeša.

Umjesto planiranih 100.000 KM, Ministarstvo pravde BiH je za tehnički prijem moralo izdvojiti 530.000 KM.

Da bi se ova situacija riješila, Grubeša je razgovarao sa raznim međunarodnim donatorima, kao i Savjetom ministara BiH.

"Došli smo do rješenja. Uprava za indirektno oporezivanje BiH nam je vratila iznos poreza koji smo platili kroz različite uplate tokom izgradnje i mi smo dobili taj novac. Trenutno je na Upravnom odboru da se potpiše ugovor sa firmom koja će raditi tehnički prijem i da se što u kraćem roku taj prijem završi", rekao je on.

On je ocijenio da se moraju uložiti napori da se državni zatvor otvori do kraja godine.