Grubeša: U Ustavnom sudu BiH postoje problemi i sporne odluke

SARAJEVO - Ministar pravde u Savjetu ministara Josip Grubeša izjavio Srni je da je očigledno da u Ustavnom sudu BiH postoje problemi, jer nije slučajno da sve "sporne" odluke koje je donio koriste uvijek jednom korpusu.

Grubeša je napomenuo da se u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH za period od 2014. do 2018. godine u strateškoj oblasti jedan se navodi da pravosuđe, između ostalih, zakona predviđa i usvajanje zakona o Ustavnom sudu BiH, pa je jasno da je to uočeno kao strateški cilj, iako to neki sada osporavaju.

On je istakao da je Ustavni sud neprikosnovena pravosudna institucija za svaku državu, jer treba štititi ono što država jeste, od ustrojstva do ljudskih prava, štititi Ustav kao najviši politički i pravni akt države.

Grubeša je rekao da kao univerzitetski profesor zna koliko vrijednih, obrazovanih i pametnih mladih ima u BiH, te da BiH nije potrebna pamet iz inostranstva.

"Ako želimo uspostaviti standard u kojem će BiH samostalno da upravlja svim procesima bez pomoći sa strane, što je ujedno i osnovna pretpostavka za pristupanje u EU, onda ćemo stvoriti i ambijent za mlade da ostanu u BiH i tu grade porodicu i budućnost, te da u punom kapacitetu preuzmu teret i odgovornost za izgradnju i budućnost ove zemlje. To je recept za bolju budućnost", ocijenio je Grubeša.