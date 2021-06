Gudeljević za "Nezavisne": Olakšati ulazak turista u BiH na dobrobit privrede

HDZ-ovi ministri ni na koji način ne zaustavljaju dolazak turista u BiH, rekla je u pisanom intervjuu za "Nezavisne novine" Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova BiH.

"Želim vjerovati da će ovo pitanje biti riješeno što prije na dobrobit gospodarstva i turizma u BiH ", ističe Gudeljevićeva, koja je i visoki funkcioner HDZ-a, i dodaje da se kao ministrica zalagala za izmjenu odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca.

NN: Koliko je do danas BiH dobila vakcina iz COVAX sistema, koliko još treba da dobije?

GUDELJEVIĆ: U ovom trenutku BiH je putem COVAX mehanizma primila 191.220 doza cjepiva protiv kovid-19 zaraznog oboljenja. Od dodijeljenih doza cjepiva očekujemo još 40.800 doza "AstraZeneca" cjepiva, pet tjedana poslije zadnje isporuke koja je bila 14. svibnja.

O broju dodijeljenih doza, putem novih isporuka, očekujemo informaciju od GAVI-a sredinom šestog mjeseca. Dakle, Ministarstvo ne određuje niti dinamiku isporuke niti količinu doza. BiH je ukupno preko COVAX mehanizma uplatila 1.232.000 doza cjepiva.

NN: Najavili ste da bi do kraja juna u BiH trebalo da stigne 162.000 "Pfizerovih" vakcina. Hoće li one stići u jednoj pošiljci ili ćemo opet dobivati na kapaljku?

GUDELJEVIĆ: Do kraja šestog mjeseca putem EU4HEALTH mehanizma stići će 54.990 doza cjepiva "BioNTech/Pfizer" proizvođača, a o broju doza istog proivođača putem COVAX mehanizma, koji će nas dovesti do ukupnog broja koje ćemo primiti do kraja šestog mjeseca, obavijestit ćemo vas nakon što nam GAVI dostavi informacije o broju dodijeljenih doza za naredno razdoblje.

NN: Šta je sa direktnim nabavkama koje idu preko entiteta? Iz Federacije BiH prošle sedmice su najavili kako planiraju nabavku "Pfizerovih" vakcina, ali koja će ići preko institucija BiH. Da li je Vas neko kontaktirao i postoji li takva mogućnost?

GUDELJEVIĆ: Pitanje o izravnim nabavama entiteta i Brčko distrikta treba da preusmjerite na te adrese, izuzev u slučaju nabave cjepiva "BioNTech/Pfizer" proizvođača, gdje je Ministarstvo na osnovu iskazanih potreba nadležnih zdravstvenih institucija (1.220.000 doza) kao i potpisanog Ugovora o povjerljivosti dobilo poziv za sastanak, koji će se održati ovih dana.

Za potrebe ovog sastanka formiran je pregovarački tim, u čijem radu će sudjelovati predstavnici nadležnih zdravstvenih institucija u BiH, a Ministarstvo civilnih poslova će koordinirati te aktivnosti. Pitanje izravnih nabava je veoma kompleksno i uključuje puni angažman svih razina koje su iskazale potrebu za nabavom cjepiva ovim putem.

NN: Hoće li BiH ublažavati mjere za ulazak stranaca u BiH u toku sezone, kakvi su planovi i postoji li mogućnost za to, s obzirom na to da turistički radnici traže da im se u tom smislu olakša situacija?

GUDELJEVIĆ: Ministarstvo civilnih poslova BiH je prepoznalo potrebu pomoći gospodarstvenom sektoru, posebice kada govorimo o skoroj turističkoj sezoni. Upravo zbog toga je predloženo ažuriranje postojećih mjera ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu. Kako? Tako da im se omogući ulazak ukoliko posjeduju: negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz). Potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva protiv kovid-19 zaraznog oboljenja. Ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primanju jedne doze je validna ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska granice. Predložen je ulazak u BiH i ukoliko osoba posjeduje potvrdu kojom se potvrđuje da se putnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaest dana od dana prispijeća pozitivnog testa, a ne duže do 180. dana prvog pozitivnog testa.

Ažuriranim mjerama, koje u potpunosti prate standarde Europske unije, omogućilo bi se da turisti, ali i ostali strani državljani lakše ulaze u BiH. Ovom prijedlogu potporu nisu dali bošnjački ministri osim ministra sigurnosti.

NN: Je li u ovom trenutku opasno ublažavati mjere za ulazak u BiH?

GUDELJEVIĆ: Proteklih godinu i pol dana su nas naučile da je još nezahvalno prognozirati kraj pandemije, tako da poseban akcenat sa nadležnim zdravstvenim institucijama stavljamo na traženje idealnog odnosa između potrebnog kvalitetnog epidemiološkog odgovora, a u isto vrijeme i na pomoć gospodarstvu i nadolazećoj turističkoj sezoni.

NN: Da li ste zadovoljni onim što se u BiH uradilo u borbi s pandemijom i da li se moglo uraditi više?

GUDELJEVIĆ: Moramo biti svjesni administrativnog uređenja, bolje reći nadležnosti u oblasti zdravstva kojim je definirana koordinirajuća uloga Ministarstva. Sve aktivnosti Ministarstva i Vijeća ministara BiH o COVAX i EU4HEALTH mehanizma, gdje je primarno i prepoznata naša uloga, završene su na vrijeme. Govoreći o izravnim nabavama cjepiva, a znajući za činjenicu da u BiH ne postoji isključivo jedna adresa za nabavu cjepiva, smatram da su rezultati mogli i trebali biti bolji.

NN: Kakav je Vaš stav o ukidanju viza građanima Ujedinjenog Kraljevstva, Irske i Saudijske Arabije?

GUDELJEVIĆ: Želim naglasiti da HDZ-ovi ministri ni na koji način ne zaustavljaju dolazak turista u BiH. Upravo sam se ja kao ministrica zalagala za izmjenu odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca. U mom prijedlogu se navodi i brzi antigenski test kao vrsta olakšice pri ulasku, a što su bošnjački ministri odbili. Smataram da je favoriziranje nekih turista u odnosu na druge, pa i državljane BiH koji žive u dijaspori, nedopustivo i skandalozno. Brzi test koji sam predložila, kao i potvrde o cijepljenju ili preboljeloj bolesti izazvanoj korona virusom bi olakšali i ubrzali ulazak turista u BiH. Ovdje ne možemo nikako govoriti o racionalnim, nego politikantskim razlozima odbijanja naših prijedloga. Stoga, smatram zlonamjernim obrtanje teza da su HDZ-ovi ministri onemogućili ulazak turista u BiH. Želim vjerovati da će ovo pitanje biti riješeno što prije na dobrobit gospodarstva i turizma u BiH.