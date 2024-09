Gujon uputio protestno pismo turskoj nacionalnoj TV zbog serije o Naseru Oriću

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Srbije Arno Gujon reagovao je protestnim pismom upućenim glavnom uredniku turske nacionalne televizije (TRT) zbog najave emitovanja serije o Naseru Oriću.

Arno Gujon je u pismu turskoj redakciji izrazio sumnju da je Naser Orić u ovoj seriji prikazan kao heroj, što se može zaključiti na osnovu sadržaja zvaničnog spota koji najavljuje taj program i objavljen je na digitalnim platformama, saopštila je Kancelarija.

"Nadamo se da to nije slučaj i da ova serija prikazuje i ratne zločine, koje su Orićeve snage počinile tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Pošto postoje jasne indicije da to nije tako, uputio sam molbu glavnom uredniku da se otklone eventualni propusti, i prosledio listu svih Naserovih zločina i žrtava tokom rata u BiH", rekao je on.

Gujon ističe da je bilo "važno reagovati na sve potencijalne neistine koje su prikazane u seriji pre njenog emitovanja, kako bi se turskoj produkciji dalo dovoljno vremena da eventualne nedostake u istorijskom narativu serije ispravi".

"To dugujemo porodicama svih Orićevih žrtava koje su stradale od njegovih paravojnih jednica u ratu u Bosni od 1992. do 1995. godine. Ne smemo zaboraviti jedan od najkrvavijih masakara pod Orićevom komandom u istočnoj Bosni, koji se dogodio na Badnje veče 1993. godine kada je ubijeno 49 civila u selu Kravica, nedaleko od Bratunca u Republici Srpskoj", kaže Gujon, prenosi RTS.

Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju, kako Gujon zaključuje, "pratiće i uvek reagovati na pokušaje prekrajanja istorije i veličanja osvedočenih ratnih zločinaca, kakav je Naser Orić".

