Gutić-Bjelica za "Nezavisne": Mađarska neće praviti restrikcije za ulazak u zemlju

BUDIMPEŠTA - Ambasadi BiH u Budimpešti se do sada obratilo 13 ljudi za evakuaciju iz Ukrajine, ali za petoro Ambasada nema potpune podatke, potvrdila je u video-poruci koju je dostavila "Nezavisnim novinama" ambasadorka BiH u Mađarskoj Biljana Gutić-Bjelica, koja nerezidentno pokriva i Ukrajinu i Moldaviju.

"Ono s čime se sad mi suočavamo jeste da u cjelokupnoj ovoj situaciji je moguće da će doći do zloupotreba i mi zaista moramo raditi na tome da to spriječimo. Na spisku ljudi koji su se javili Ambasadi Bosne i Hercegovine, mi imamo 13 osoba. Od tih 13 osoba za petoro nemamo potpune podatke. To su ljudi koji ili nemaju važeće pasoše Bosne i Hercegovine ili nemaju sve lične podatke što stvara dodatni niz opterećenja i nama u ambasadi, a i ljudima na terenu", istakla je za "Nezavisne" ambasadorka BiH u Mađarskoj Biljana Gutić-Bjelica.

Gutić-Bjelica dodaje da se uglavnom dešava da ljudi zovu u nečije ime, u ime članova porodice i ne mogu da daju sve podatke koje su potrebni.

"Ti podaci vrlo često nisu potpuni. Imamo čak ljude koji nam se javljaju, a ne postoje uopšte u našim evidencijama, čak i ne govore nijedan službeni jezik u BiH", kazala je za "Nezavisne" Gutić-Bjelica.

Ona ističe da većina zemalja ohrabruje svoje državljane da krenu drumskim transportom, dakle putevima i da izađu iz Ukrajine u susjedne zemlje.

"Mađarska neće praviti restrikcije za ulazak u zemlju. Dakle, svi građani Bosne i Hercegovine koji imaju legalan boravak u Ukrajini i bez primjene bilo kakvih kovid mjera, biće im dopušteno da uđu na teritoriju Mađarske", dodaje Gutić-Bjelica.

Po riječima Gutić-Bjelice, Mađarska može da primi 600.000 izbjeglica, ali je problem što Ambasada nema informaciju o njihovim eventualnim punktovima ili prihvatnim centrima gdje se izbjeglice mogu javiti.

"Ambasada BiH u Budimpešti je jedna od četiri ambasade iz BiH koja se uključila u pružanje informacija pomoći građanima iz BiH koji se nalaze u Ukrajini. Osim Budimpešte, to su ambasade u Bukureštu, Varšavi i Moskvi u saradnji sa Ministarstvima spoljnih poslova", istakla je Gutić-Bjelica.

Podsjetila je da se svi koji trebaju pomoć mogu obratiti Ambasadi BiH u Budimpešti na brojeve +3612120106 ili +3612120107, ili putem emaila [email protected]

Takođe, kako je podsjetila, Ministarstvo spoljnih poslova BiH je otvorilo i dvadesetčetvoročasnovnu liniju: 0387/33-281-234 na koju građani BiH ili članovi porodica mogu prijaviti informacije o bh. državljanima koji se nalaze u kriznoj zoni.