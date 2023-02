Guverner Softić pod istragom Tužilaštva BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo je istragu protiv Senada Softića, guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, potvrđeno je "Nezavisnim novinama" u Tužilaštvu BiH.

"U Tužilaštvu BiH na osnovu podnesene krivične prijave formiran je predmet, te se vrše provjere navoda iz prijave", rekli su nam u Tužilaštvu BiH.

Kako nezvanično saznajemo, istraga protiv Softića otvorena je u nekoliko predmeta i za nekoliko krivičnih djela. Prije svega, istražitelje SIPA, koja po nalogu Tužilaštva BiH sprovodi istragu, najviše zanima predmet nabavke zgrade za smještaj Filijale Centralne banke BiH u Palama, ali i postupak kupovine zemljišta u dijelu parka "Hastahana", gdje je CB BiH planirala da gradi vlastiti objekat.

Takođe, SIPA je interesovala i rekonstrukcija zgrade CB BiH u Mostaru, s obzirom na to da je Softić tu nabavku, između ostalih, potpisao i sa firmom "Domena", koja je u vlasništvu brata Ankice Kolobarić, nekadašnje članice Upravnog odbora Centralne banke BiH, što je po mišljenju tužilaca moguć sukob interesa.

Na "meti" Tužilaštva BiH, odnosno SIPA, jeste i jedinstveni registar računa fizičkih lica, s obzirom na to da je taj "projekat" plaćen, ali nikada nije zaživio jer nije bilo saglasnosti Upravnog odbora CB BiH da se to sprovede u djelo. Članovi UO CB BiH koji dolaze iz Republike Srpske za taj projekat nisu glasali tvrdeći da on nije u skladu sa zakonom.

"Plaćeno je valjda oko milion evra da se to uradi prije nego što je donesena odluka o tome. Kasnije to nikada nije zaživjelo, a plaćeno je. SIPA se interesuje i za to, ali najviše ih interesuje nabavka zgrade na Palama, jer u tom slučaju postoji i tužba protiv CB BiH, koja je u suštini prevarila investitora i vrlo vjerovatno će CB BiH morati platiti odštetu", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Kada je riječ o toj zgradi na Palama, u septembru 2018. godine firma "Građenje" d.o.o. je nakon sprovedenog postupka javne nabavke odabrana kao najpovoljniji ponuđač u kupovini poslovnog prostora za smještaj Filijale CB BiH u Palama. Kasnije, odnosno 12. oktobra 2018. godine CB BiH je na adresu firme "Građenje" d.o.o. dostavila i obavještenje i odluku da je ova firma najpovoljniji ponuđač, nakon čega je počelo i opremanje poslovnog prostora, koji je završen u zahtijevanom roku do 31. decembra 2018. godine.

Nakon što je taj posao završen, počinju komplikacije i to tako što interna revizija CB BiH daje primjedbe na ugovor, ističući da se nabavka građevine i opremanje ne mogu vršiti kroz jednu nabavku, zbog čega firma "Građenje" d.o.o. u maju 2019. godine potpisuje zapisnik sa zajedničkom izjavom s ciljem da se postupak nabavke obnovi sa formalnom izmjenom strukture sadržaja prema zahtjevu interne revizije, odnosno da se postupak poslovnog prostora i njegovog opremanje razdvoje.

"Tada sam naivno prihvatio tu situaciju da oni obnove tender i kada su došli do te faze, onda su prosto odustali i ostavili me bez realizacije. To je jedna seoska i đilkoška prevara, ali ja to nisam mogao očekivati na mjestu i u ustanovi u kojoj rade poslovni, moralni i čestiti ljudi, ali očigledno nisu", rekao je Zoran Popić, vlasnik kompanije "Građenje" d.o.o.