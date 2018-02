Gužve na pumpama zbog novih cijena goriva: Punih rezervoara dočekali akcize

BANJALUKA, SARAJEVO - Na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine juče su se uoči poskupljenja goriva mogle vidjeti gužve i kolone, jer su vlasnici vozila odlučili napuniti svoje rezervoare, a cijena je već danas viša za oko 18 feninga po litru.

Duško R. iz Banjaluke kaže da ima dva auta koja koriste on i supruga.

"Svaki dan putujemo na posao autima i sad smo bukvalno uzeli pare iz ušteđevine, jer je kraj mjeseca i još nam nisu bile plate, da bismo napunili rezervoare. Na dva rezervoara možemo uštedjeti oko 40 KM", priča ovaj Banjalučanin.

Radnici sa više pumpi širom BiH kažu da su gužve ogromne te da nemaju ni vremena da razgovaraju s novinarima.

Već danas za 40 litara goriva treba izdvojiti 10 KM više nego juče.

Isak A. iz Sarajeva kaže da je uspio prije akciza napuniti rezervoar svog pola, ali da će uz nove cijene više ići pješke na posao, jer autom neće biti isplativo.

Podsjećamo, gorivo je od danas skuplje jer je na snazi izmijenjeni Zakon o akcizama BiH.

"Logično je da će, kada se uvedu nove akcize ili putarine, doći do poskupljenja goriva. Sada se radi o 15 feninga plus PDV, što je oko 18,5 feninga, za koliko je porasla nabavna cijena na dizelu, a na benzinu nešto više. Na taj način realno je očekivati više cijene uz eventualna manja odstupanja, ovisno od poslovne politike pojedine kompanije. Što se tiče auto-plina, on će po kilogramu imati 40 feninga putarine koju dosad nije imao. To je po litru oko 22 feninga plus PDV, odnosno 25 feninga, i toliko mu je porasla nabavna cijena", kazao je za Fenu Milenko Bošković, predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH.

Ovaj zakon o akcizama juče je komentarisan i među bh. parlamentarcima.

Mirsad Đonlagić, poslanik SBB-a, govoreći o Zakonu o akcizama i njegovoj primjeni od 1. februara ukazao je na činjenicu da su investicioni procesi u BiH bili u zastoju, te da se radilo o situaciji da li će uopće doći do investicionog zamaha koji bi omogućio otvaranje novih radnih mjesta.

"Naša namjera je bila da se otpočnu procesi i stvori investicijski zamah koji bi bio novi podstrek za razvoj BiH", rekao je Đonlagić.

Šefik Džaferović (SDA), zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, smatra da je ovakav Zakon o akcizama oduvijek bio potreban BiH jer snažno doprinosi cestogradnji BiH i daje podstrek ukupnoj ekonomiji BiH.

"Svjestan sam, kao i svi ostali koji su glasali za set tih zakona, da to može biti negativno za moj i rejting onih koji su glasali za taj zakon, ali još je negativnije zaustaviti cestogradnju i ekonomiju u ovoj državi", rekao je Džaferović.

Aleksandra Pandurević, šef Kluba SDS-a u Predstavničkom domu BiH, govorila je o apelaciji koju su uputili Ustavnom sudu na set zakona o akcizama.

"Ustavni sud BiH trebalo bi sredinom februara da donese odluku o apelaciji koju su podnijeli poslanici koji su glasali protiv donošenja Zakona o akcizama", kazala je juče Aleksandra Pandurević, šef Kluba SDS-a u Predstavničkom domu BiH, ističući da se u "Ustavnom sudu BiH vodi žestoka pravna bitka jer se apelacija poslanika ne može osporiti".

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, izjavio je da je pravi razlog povećanja akciza to što su entitetska preduzeća za gradnju autocesta od kreditora ocijenjena kao kreditno nesposobna.

Naglasio je da je uslov velikih kreditora bio da se uvede namjenski prihod koji je definisan kroz ove zakone i putarinu i ide namjenski na račune entitetskih preduzeća za autoputeve i dio za puteve.

Građani u BiH strahuju da će poskupljenje goriva izazvati talas poskupljenja.