HDZ najavio sporazum i novu Vladu FBiH do 6. aprila

SARAJEVO - Dragan Čović, predsjednik HDZ-a najavio je za sljedeću sedmicu sastanak sa Nerminom Nikišićem, predsjednikom SDP-a, koji je i kandidat za premijera FBiH, istovremeno naglašavajući da će nova Vlada FBiH biti imenovna do 6. aprila.

"Sastanak između dve grupe koje su potpisale sporazum na nivou BiH iz FBiH, Nikšić i ja, će se održati u petak 24. marta u Mostaru", rekao je Čović dodajući da je plan da se kompletno formiranje vlasti na svim nivoma završi do kraja aprila.

On je rekao da će biti napravljen sporazum i biti definisani odnosi između dva stranačka bloka bez obzira da li su u pitanju resori ili neki drugi odnosi,

"Sporazum će definisati ono što će otkloniti nesporazume u javnosti. Imali smo nesporazum kod imenovanja sudije u Ustavnom sudu BiH. Takve stvari koje su dogovarane usmeno i uz prisustvo međunarodnih predstavnika, trebalo je provesti. Želimo u taj sporazum ugraditi precizno sve, svaki resor, svaku instituciju, a ima ih jako mnogo", rekao je Čović.

Govoreći o odnosima sa SDA, Čović je rekao da je ta stranka izgubila povjerenje ali da on lično nikoga ne izbjegava te da ima partenre sa kojima gradi vlast.

"Kada dođe nešto na Savjet ministara, insistiramo da to prođe jednoglasnost. Povjerenje sa SDA je izgubljeno. Moguće da će doći vrijeme kada će se to promijeniti. Pokušavamo da ova parlamentarna većina prati Vladu FBiH. Treba će nekog nadmudrivanja, ali uvjeren sam da će do 6. aprila sve biti završeno", rekao je Čović.