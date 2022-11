HDZ počinje pregovore o ulasku u vlast

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a nakon sjednice Predsjedništva ove stranke rekao je da od sutra počinu formalni razgovori sa političkim partijama o formiranju vlasti u kantonima, Federaciji BiH i na nivou BiH.

Prvi razogvori HDZ-a biće sa predstavnicima "osmorke" koju predvodi SDP, a u kojoj su između ostalih i Narod i pravda i Naša stranka, Stranka za BiH, PDA, NES biće održan danas u Mostaru.

"Sutra ćemo imati priliku čuti kako oni vide ovu situaciju. S naše strane, mi idemo s jasnim ciljem da razgovaramo s onima koji mogu napraviti legitimne većine, jasno je što su to legitimne većine, one se malo drugačije računaju na Federaciju u odnosu na nivo BiH", rekao je Čović.

Već iduće sedmice, HDZ će se sastati i sa SNSD-om, jer kako je rekao Čović, nakon posljednjih dešavanja unutar SDS-a i PDP-a, to je jedini partner iz Republike Srpske.

On je rekao da se nada da će taj posao da bude završen do 2022. godine te da očekuje da se do kraja ovog mjeseca konstituišu zakonodavni organi vlasti.

"Naša želja je da u naredne dve sedmice pregovore u potpunosti završimo, ali vidjećemo još hoće li moći zaista biti tako. U tom duhu smo formirali našu strategiju oko Doma naroda Federacije, kako doći do zadovoljavajućeg rješenja za poziciju HDZ-a BiH, odnosno na kraju za Dom naroda BiH", rekao je Čović.

Naglasio je da je do sada bilo normalno da predsjednik Vlade i Predstavničkog doma budu iz istog naroda ali da to više nije moguće i da će u svakom slučaju HDZ sa partnerima iz HNS-a biti spreman da implementira izborni rezultat.

"Zauzet je stav da to uradimo u ovoj godini, da imamo sve vlade u svim kantonima, entitetima i Savjet ministara, da imamo usvojene budžete za svim nivoima i da time pokažemo iskorak u odnosu na postojeće stanje, u funkcionisanju izvršne i zakonodavne vlasti", rekao je Čović.