HNK još bez vlasti, HDZ čeka Bošnjake da obezbjede šest ruku

MOSTAR – Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH nakon sjednice Predsjedništva ove stranke rekao da se o formiranju Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona vode paralelni razgovori te da je pitanje kod od partnera bio to SDP ili SDA može obezbjediti dovoljno ruku.

"Nama treba 20 imena, a opcija koju predstavljamo ima 14 ruku. Treba nam minimalno još šest ruku podrške da bi imali tu dvotrećinsku većinu. Ako ne možete to osigurati, recite pa ćemo se onda potruditi da imamo možda 15 ili 16 ruku, ali onda osigurajte bar četiri. A nemojte u javnost izlaziti o nekom "pola-pola" ili kako ko razmišlja o toj vladi. Neko bi želio uzeti Vladu da zadrži koncept, a da s druge strane nema kapacitet u odlučivanju", rekao je Čović dodajući da to neće olako prihvatiti zbog čega su uzeli dodatno vrijeme.

Takođe, naglasio je i da je HDZ sa partnerima prirpemio imena te da se radi o novim i mladim ljudima koji su spremni, ali da čeka da drugi partner donese imena ljudi koji bi sutra na sjednici Skupštine mogli podići ruku.

Suština problema kod formiranja vlasti u HNK je u tome što HDZ traži da broj poslanika diktira mjesta u izvršnoj vlasti, dok bošnjačke stranke, prije svih SDA i SDP, traže da, kao i ranije, bude zadržan nacionalni paritet, odnosno da Hrvati i Bošnjaci dobiju po šest ministarstava. U ovom trenutku ni SDP ni SDA ne žele da pristanu na ono što HDZ traži jer bi automatski od strane drugih bili okarakterisani kao izdajnici.

Osim o formiranju vlasti u HNK Čović je govorio i o sastancima koji će biti održani iduće sedmice, ističući da SDP treba organizovati sljedeći sastanak na kojem bi bili i međunarodni zvaničnici. Tog dana u Sarajevo dolazi i Viktor Orban, premijer Mađarske, a u idućoj sjedmici trebali bi se održati i sastanci sa evropskom i američkom administracijom oko vih problema i zakona.

"Evidentno je da neko želi destabilizovati procese u BiH", rekao je Čovć dodajući da HDZ insistira da zakoni koji se traže od BiH prođu kroz Savjet ministara BiH, a nakon toga uđu u parlamentarnu proceduru.

"U suprotnom to nema smisla, jer će nam se desiti da u Parlamentu za isti zakon imamo nekoliko pristupa, izmjena i dopuna. Svi su u dobroj volji da nešto urade, ali to nije upravljanje procesom. Mislim da ćemo glavninu onih teških rješenja u paketu imati usaglašeno iduće sedmice, što znači da jedna ili dvije sjednice Savjeta ministara to trebale okončati, pa da to onda ide u parlamentarnu proceduru", rekao je Čović.

Odgovarajući na pitanje o imenovanju sudija u Ustavni sud BIH, Čović je rekao da će insistirati da se u skladu sa dogovorom završe ti procesi koji nedostaju, a čiji se proces usporava u zadnja četiri mjeseca.

"I nakon svih dogovora imamo nerazumijevanja oko predstavnika hrvatskog naroda koji treba naslijediti Matu Tadića. Naše insistiranje će biti da to završimo iduće sedmice. Naravno da će otežati proces ako nemate predstavnika jednog naroda, pogotovo ako imate osjećaj da se ljudi povlače iz Ustavnog suda”, rekao je Čović dodajući da će o tome razgovarati iduće sedmice sa Miloradom Dodikom, predsjednikom SNSD i predstavnicima trojke.