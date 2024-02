HNS podržava partnerstvo sa SAD, upozorili na kriminal sarajevskih kompanija

MOSTAR – Hrvatski narodni sabor (HNS) zaključio je da podržava strateško partnerstvo BiH i SAD te da su opredjeljeni za evratlanski put BiH, uključujući članstvo u NATO i EU.

HNS je naveo i da su formiranje vlasti nakon Opštih izbora 2022. godine dokazali spremenost za izgradnju evropske BiH te da je dokaz da domaće snage i politički predstavnici u institucijama vlasti mogu ponuditi rješenja to što je na državnom nivou u Savjetu ministara BiH u godinu dana usvojeno osam od 13 zakona.

U HNS-u dotakli su se i "Mostarskog sporazuma" koji je u junu 2020. Godine potpisan sa SDA navodeći da je taj sporazum omogućio provođenje izbora u Mostaru i doveo do "ekspanzivnog razvoja Mostara u svim segmentima. Naveli su ida tri godine nakon potpisvianja tog sporazuma njegov drugi dio nije implemntiran, misleći na Izborni zakon BiH u dijelu koji se odnosi na članove Predsjedništva BiH istovremeno pozivajući članove "trojke" i SNSD-a da implementiraju taj dogovor.

"U skladu sa tim, pozivamo domaće političke lidere i naše strateške partnere da ovaj Sporazum implementiramo u cijelosti kako bi omogućili hrvatskom konstitutivnom narodu da bira svoje legitimne predstavnike u one institucije koje je Ustav predvidio za zaštitu vitalnog interesa svakog od konstitutivnih naroda. Rješavanjem ovog oblika diskriminacije jednog konstitutivnog naroda u trenutnom Izbornom zakonu, kojim se narušava natkrovljujuće ustavno načelo konstitutivnosti, dovelo bi nas do implementacije presuda Ustavnog suda BiH koje smo obvezni poštovati. Takođe, naša obveza i opredjeljenje je raditi na implementaciji presuda Europskog suda za ljudska prava kako bi se otklonila i diskriminacija prema svakom pojedincu. Hrvatski narodni sabor BiH do sada je ponudio nekoliko prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH i sva naša predložena rješenja egzistiraju u demokratskoj praksi država članica EU", ističe se u saopšenju HNS-a.

Na sjednici HNS se dotakao i pitanja Južne interkonekcije, o kojoj je govorio i Džejm O Brajan, pomoćnik državnog sekretara SAD za Evropu, praktično optuživši Dragana Čovića, lidera HDZ-a i tu stranku da opstruišu taj projekat sa ciljem da ga u potpunosti kontrolišu.

"Hrvatski narodni sabor BiH podsjeća na svoju bezrezervnu podršku projektu Južne interkonekcije i apsolutno odbacuje zlonamjerne interpretacije kako pojedinaca tako i određenih medija. Ovaj projekt je od izuzetne važnosti za energetsku sigurnost BiH i izgradnju novih plinskih pravaca snadbijevanja u cilju jačanja privrednih potencijala onih prostora BiH koji su do sada bili istorijski zanemareni, kao i zbog smanjenja zavisnosti o istočnim dobavljačima. Podsjećamo na javno poznate protivzakonite djelatnosti, korupciju i kriminal pojedinih javnih energetskih kompanija iz Sarajeva i kršenje dogovorenih sporazuma tokom proteklih godina koje su u pitanje doveli zakonitost, funkcionalnost, kontinuitet i sigurnost snadbijevanja energentima svih stanovnika. Podstičemo sudske vlasti da se pozabave tim pitanjima", kažu iz HNS-a.

U svom saopštenju HNS je poručio i da ostaje posvećen izgradnji stabilne države tri jednakopravna konstitutivna naroda i svih drugih građana u poštovanje međunarodnih ugovora uključujući Vašingtonski sporazum i Dejtonski mirovni sporazum.

"Na žalost, tokom protekle tri decenije, svjedočili smo kršenju tih mirovnih sporazuma koji su degradirali politički položaj hrvatskog naroda u BiH. Hrvatski narodni sabor BiH će i dalje težiti pronalasku kompromisnih rješenja i sveobuhvatnim izmjenama izbornoga zakonodavstva. Podsjećamo kako su zajedničke domaće odluke donesene konsenzusom dosad uspijevale povećati povjerenje i unaprijediti opšte društveno stanje u BiH. Naše političko djelovanje i dalje će se temeljiti na Zaključcima i drugim aktima Vanrednog zasjedanja HNS-a iz marta 2022. godine u cilju zaštite Hrvata kao političkog naroda u Bosni i Hercegovini. U istorijskim trenucima pred kojima se nalazi Bosna i Hercegovina, Hrvatski narodni sabor BiH poziva predstavnike svih nivoa vlasti, vjerujući u njihovu predanost konkretnim političkim koracima i reformama, da u martu budu naš najsnažniji motiv otvaranja pregovora s EU. Otvorena politička pitanja koja stoje pred nama zahtijevaju odgovornost političkih predstavnika i predstavljaju test na koji način želimo graditi našu domovinu Bosnu i Hercegovinu", zaključio je HNS.

