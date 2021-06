HNS u Mostaru usvojio rezoluciju: Legitimno predstavljanje Hrvata donja granica

SARAJEVO, MOSTAR - Legitimno političko predstavljanje Hrvata u tijelima i institucijama, na svim administrativno-političkim nivoima, donja je granica prihvatljivosti ispod koje neće ići nijedan predstavnik Hrvatskog narodnog sabora (NHS) BiH u svim tekućim i budućim razgovorima i pregovorima o ustavnim i izbornim reformama.

Ovo se, između ostalog, navodi u rezoluciji HNS-a usvojenoj na sjednici održanoj danas, a u kojoj se ističe i to da je legitimno predstavljanje Bošnjaka, Hrvata i Srba temeljno načelo Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Svi oni koji to načelo jednostrano relativizuju i krše, ili se protive njegovoj provedbi i operacionalizaciji kroz izborno zakonodavstvo, moraju biti okarakterisani kao direktni rušitelji ustavno-pravnog poretka i međunarodnog mirovnog sporazuma", piše u rezoluciji u kojoj se navodi i to da je neprihvatljivo da pripadnici bošnjačkog naroda biraju hrvatske političke predstavnike.

Takođe, u rezoluciji se ističe da dalje uzurpiranje hrvatskih pozicija na bilo kojem nivou vodi radikalnom nepovjerenju između hrvatskog i bošnjačkog naroda, što dovodi u pitanje smisao, stabilnost i opstanak BiH.

"Ukoliko unitarističke i separatističke politike, kroz opstrukciju i neusvajanje neophodnih ustavnih i izbornih reformi, dovedu do blokade političkog sistema i izbornog procesa te urušavanja ustavno-pravnog poretka i dezintegracije države, primarni cilj svih članova i tijela HNS BiH biće zaštita hrvatskih nacionalnih prava i interesa. Kao i mnogo puta do sada, hrvatski narod će i u spomenutim okolnostima, ako do njih dođe, naći prikladne načine i instrumente kako bi, kao slobodan i državotvoran narod, odbranio i potvrdio svoj nacionalni i politički subjektivitet, svoju autonomiju i suverenitet", navodi se u rezoluciji.

Nakon usvajanja rezolucije, Dragan Čović, lider HDZ-a, rekao je da je siguran da u vezi sa zajedničkim pitanjima neće biti podjela unutar hrvatskog naroda te da Hrvatima niko neće pomoći nego sami sebi.

"Luksuz podjela je nešto što neću dozvoliti da se pretvori u anarhiju, ako ja sjedim na čelu HNS-a. Ali različite riječi su nam dobrodošle, kao i potpuno različiti stavovi", rekao je Čović.

Na Saboru HNS-a mogle su se čuti i kritike pa je tako Ivica Brešić iz Hrvatske republikanske stranke istakao da aktuelna politika Hrvate vodi u propast te da su odnosi Hrvata u BiH i matici Hrvatskoj svedeni na dobre odnose lidera dva HDZ-a.

Dan prije održavanja Sabora HNS-a, Čović je održao sastanak sa Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom SDA, na kojem je bilo govora o izmjeni Izbornog zakona BiH i ustavnim promjenama, a osim što su izrazili blagi optimizam, ništa konkretno nije dogovoreno.

"Došli smo do trenutka kada treba da pozovemo svjedoke našeg sporazuma u Mostaru. Tada smo definisali okvire za izbore u Mostaru i za Izborni zakon", rekao je Čović i dodao da se sa svjedocima sporazuma, odnosno predstavnicima međunarodne zajednice moraju raspraviti "dvije krucijalne stvari", a tiču se izbora u Domu naroda i Predsjedništvu BiH.

"Čović i ja ćemo se sastati sa prijateljima iz međunarodne zajednice i pokušaćemo definisati minimum u čemu se slažemo - konkretno kada su u pitanju presude Evropskog suda za ljudska prava", rekao je Izetbegović.

Sastanak Čovića i Izetebegovića komentarisao je i Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, koji je rekao da su Izborni zakon i sastanci vezani za njega od početka krenuli pogrešno.

"I kad je krenulo pogrešno, ne znam da li će to izaći na dobro", rekao je Komšić i dodao da je sav proces "nakrivo nasađen".