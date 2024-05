Hadžiabdićeva podnijela prijavu zbog prepiske u SKY aplikaciji

SARAJEVO - Irena Hadžiabdić, predsjednica Centralne izborne komisije (CIK) BiH, podnijela je krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv NN lica, a nakon što su mediji objavili prepisku iz SKY aplikacije, u kojem se tvrdi da narko-kartel "Tito i Dino" ima nekog u CIK-u.

Hadžiabdićeva navodi da je 16. maja na više portala u BiH objavljena prepiska iz SKY aplikacije u kojoj se navodi: "Ima i on (Kljako) sposobnih ljudi po cijeloj BiH, to moramo iskoristiti. Razgovarali smo da on i moj brat još ne prelaze u našu stranku (stranku koju je kratel planirao osnovati) jer napravit ćemo faktor iznenađenja kad budu izbori oni će na kutijama od SDA i SBB tada nama prebacit glasove i onda preći nama", kao i "Onda sam saznao koliko su kutije važne, toliko je da imamo nekoga u CIK-u, a on ima jednog kojeg redovno plati".

Nakon što je citirala SKY prepisku, Hadžiabdićeva napominje da ova prepiska upućuje na moguće krivično djelo.

"S obzirom da ova prepiska upućuje na moguće počinjenje krivičnog djela, a u cilju zaštite integriteta izbornog procesa i sprečavanja zloupotreba i manipulacija u izbornom procesu, podnosimo ovu krivičnu prijava radi potreba provedbe hitne istrage i ispitivanja navoda iz medija. Molimo vas da nas blagovremeno obavijestite o preduzetim radnjama, odnosno rezultatima istrage. Centralna izborna komisija BiH stoji na raspolaganju za sva pitanja bitna za istragu", navodi predsjednica CIK-a, u krivičnoj prijavi koju je objavio Avaz.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.