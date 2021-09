Hakeri za dva sata 54 puta napali stranicu Međunarodne komisije za Srebrenicu

BANJALUKA - Internet stranica Nezavisne međunarodne komisije za stradanje svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine, na kojoj je objavljen Izvještaj ove komisije, bila je tokom protekle noći meta hakerskih napada.

Komisija se zvanično obratila na svom "Tviter" nalogu, obavještavajući javnost da su zbog ovih napada mogući zastoji u pristupu stranici.

Hakerski napadi bili su usmjereni na pristup administraciji stranice, kao i na pokušaje nasumičnog prijavljivanja sa netačnim podacima, navodi se u objavi.

Za nešto više od dva časa registrovana su 54 hakerska napada, uglavnom sa lažnih adresa, većinom iz Egipta i Avganistana.

Napadima je ranije bila izložena i internet stranica Komisije za Sarajevo, ali je u ovom posljednjem slučaju riječ o daleko organizovanijem i dobro sinhronizovanom pokušaju rušenja stranice, navode iz Komisije.

Iz Komisije ističu da ovo nije način da se "neko bori protiv utvrđenih i jasnih činjenica, koje su objavljene u Izvještaju".

At the moment we are announcing important update about ongoing hackers attack on the website of the #Srebrenica Commission. For now our systems are detecting more than 20 attempts from different IP addresses of which most of them are from #Egypt