Halilović opstruiše akreditaciju univerziteta u RS

BANJALUKA - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH odbila je da, za razliku od Univerziteta u Zenici, u državni registar upiše, odnosno akredituje univerzitete u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.

Agencija je to odbila i pored toga što je Komisija za davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa na osnovu ranijih pozitivnih mišljenja nadležnih komisija preporučila da se sva tri univerziteta akredituju i upišu u registar.

Zbog čega je Agencija, tačnije njen direktor Enver Halilović odbila da akredituje univerzitete iz Republike Srpske, sam Halilović danas nije znao da objasni na pravi način, ponavljajući samo da je sve uradio u skladu sa zakonom, poštujući procedure i nadležnosti koji važe u oblasti visokog obrazovanja u BiH.

Iz njegovih izjava može se zaključiti da uslovi i standardi na univerzitetima u Istočnom Sarajevu i Banjaluci uopšte nisu sporni, već da je stvar u tome "što je Republika Srpska prekršila zakon".

Inače, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS donijela je rješenje o akreditaciji dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, a procedura je takva da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH praktično to verifikuje i upisuje ih u državni registar.

Zanimljivo je da je iz same Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta na protokol otišlo rješenje o akreditaciji, međutim, kako tvrdi Slobodan Stanić, zamjenik direktora Agencije, direktor Halilović je to mimo pravila povukao i odlučio samostalno, mimo mišljenja nadležnih komisija i eksperata, a zatim napravio novo rješenje, kojim se Univerzitet u Zenici akredituje, a dva javna univerziteta u Republici Srpskoj ne, tačnije navodi da nije sporna institucionalna akreditacija, već studijskih programa.

Halilović tvrdi da ništa nije povukao s protokola te da se radi samo o različitim mišljenjima unutar Agencije, ali da jedino on odgovara za zakonitost postupka.

On je rekao da čitavu stvar može da riješi Vlada Republike Srpske i to veoma brzo, ukoliko joj je to cilj, a ne da politizuje cijeli slučaj.

"S naše liste stručnjaka formirane su tri komisije, koje su otišle u sva tri univerziteta. Dobili smo njihove izvještaje, koje je pregledala Komisija za davanje preporuka od naše agencije te dala preporuku direktoru da se ide dalje i da su zadovoljeni kriterijumi. Direktor je bio odsutan, bio je u Podgorici, i ja sam napisao preporuku o akreditaciji visokoškolskih ustanova Univerzitet u Banjaluci sa 16 studijskih programa i Univerzitet Istočno Sarajevo sa 12 studijskih programa, kao i Univerzitet iz Zenice, koji su se prijavili. To je otišlo na protokol, a sutradan je zaustavljeno na protokolu bez davanja rješenja o stavljanju mog rješenja van snage. Direktor je doputovao iz Podgorice i izdao novo rješenje, a da Komisija nije dala novo mišljenje", rekao je Stanić danas, dodajući da Halilović uopšte nije uvažio mišljenje i preporuke komisije sastavljene od stručnjaka te da je na svoju ruku i lično odlučio kako je odlučio.

Srđan Rajčević, ministar za visoko obrazovanje, naučnotehnološki razvoj i informaciono društvo RS, rekao je da Republika Srpska smatra univerzitete u Banjaluci i Istočnom Sarajevu akreditovanim s obzirom na to da je taj proces obavila Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

"Vlada je ocijenila da je ovo čista politička opstrukcija procesa akreditacije dva javna univerziteta u Srpskoj i pokušaj njihove diskreditacije", rekao je Rajčević, dodajući da je Vlada RS, između ostalog, zaključila i dala rok Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH od sedam dana da upiše u registar univerzitete iz Srpske te da će u suprotnom tražiti povlačenje članova Upravnog odbora te agencije iz reda srpskog naroda, ali i povlačenje rektora iz Rektorske konferencije u BiH.

"Ovo je crvena linija koja prijeti da uruši kompletan sistem visokog obrazovanja u BiH i koju Vlada ne može da pređe", rekao je Rajčević nakon današnje sjednice Vlade.

I u Univerzitetu u Banjaluci tvrde da je rješenjem o akreditaciji koju je izdala Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS potvrđen standard kvaliteta rada Univerziteta u odnosu na Kriterijume za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH.

"Pošto je Univerzitet u Banjaluci na vrijeme ispunio sve svoje obaveze i aktivnosti i dobio rješenje o akreditaciji od Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS, od Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH očekujemo da u što kraćem roku izvrši upis javnih univerziteta iz RS u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH", saopštili su iz Univerziteta u Banjaluci.

Inače, postupak akreditacije studijskih programa neophodan je zbog programa koje finansira Evropska unija.

