Han mladima u BiH: Vaši političari moraju odgovoriti vašim težnjama

SARAJEVO - Evropski komesar za politiku proširenja Johanes Han oglasio se na Twitteru uoči današnje predaje odgovora na Upitnik Evropske komisije.

"Govorim mladim građanima u BiH: vi ste budućnost ove zemlje i vaša budućnost je u EU. Vaši političari moraju odgovoriti vašim težnjama. Posjeta predsjednika Evropske komisije Žan-Kloda Junkera je dokaz ovog evropskog puta", napisao je Han na Twitteru.

Speaking to young citizens of #Europe in #Bosnia and Herzegovina: You are the future of this country, and your future lies in the #EU. Your politicians must respond to your aspirations. Visit of Pdt @JunckerEU is proof of this European path. #IEU @EU_Commission @eu_near pic.twitter.com/H9NNQNEEb2