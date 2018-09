Han poručio: Nema pristupanja EU bez slobode medija

SKOPLJE - EU se ne želi miješati u izbornu kampanju pred izbore u BiH, ali pomno prati situaciju nakon napada na novinara u Banjaluci, rekao je Johanes Han, evropski komesar za proširenje, na medijskom forumu u organizaciji Evropske komisije u Skoplju.

Han je dodao da proširenja nema bez garantovanja slobode medija i dodao da će Evropska komisija uložiti značajne napore da pomogne medijima da nađu održive poslovne modele, ali i da pomogne edukaciji same javnosti.

Upitan kako komentariše napad na Vladimira Kovačevića, novinara BN televizije, i činjenicu da se još ne zna pozadina napada, Han je rekao da EU čvrsto stoji na stanovištu da medijske slobode moraju biti zaštićene, te da se to ne odnosi samo na fizičku bezbjednost novinara, već i na njihovu ekonomsku egzistenciju.

"Pokušavam da ne uđem direktno u kampanju, ali vas uvjeravam da pomno pratimo te događaje. Ne postavljamo samo sada ta pitanja i samo o ovom slučaju i samo u BiH, već i u drugim zemljama u regionu. Želimo da pomognemo da se izbjegne jezik od strane političkih lidera koji bi mogao biti shvaćen kao neka vrsta pozivnice da se napadaju novinari. To je pitanje kojim se kontinuirano moramo baviti", rekao je Han.

Harlem Dezir, predstavnik OEBS-a za slobodu medija, je rekao da je ta misija veoma zabrinuta zbog napada na Kovačevića, za kojeg je napomenuo da je napadnut nakon što je izvještavao o građanskom skupu povodom nerazjašnjene smrti banjalučkog mladića.

"Vidimo da neki političari imaju pristup da pokušavaju kontrolisati medije, a to je fenomen koji je prisutan u cijelom regionu. Treba shvatiti da mediji niti podržavaju vlasti niti im se suprotstavljaju, već da izvještavaju o događajima u društvu i predstavljaju različite poglede o događajima", kaže on.

Zoran Zaev, premijer Makedonije, pozvao je novinare i medijska udruženja da sami definišu standarde kojima se moraju rukovoditi i da nije dobro da to čine vlasti.

"Sloboda izražavanja je zagarantovano ljudsko pravo, ali zloupotreba tog prava kroz dezinformacije, lažne vijesti i propagandu se na zapadnom Balkanu ozbiljno reflektuje na bezbjednost i stabilnost", rekao je on i dodao da se na primjeru Makedonije može vidjeti koliko ta propaganda može nanijeti štetu društvu. Upitan da li je Rusija svojim aktivnostima kriva za tu propagandu, rekao je da makedonska vlada nema dokaza da iza kampanje lažnih vijesti proteklih godina, a posebno sad pred referendum o novom imenu Makedonije, stoji Rusija. On je rekao da Makedonija smatra Rusiju prijateljskom zemljom koja podržava evropske integracije Makedonije. Iako, kako je rekao, Rusija ne želi da Makedonija uđe u NATO, Zaev je rekao da je to odluka koju će donijeti makedonski narod.

Siniša Vukelić, glavni i odgovorni urednik portala Capital.ba i predsjednik Kluba novinara Banjaluka, koji je Hanu skrenuo pažnju na napad na Kovačevića, je rekao da bi EU morala više da se uključi u ovom osjetljivom predizbornom periodu kako situacija ne bi eskalirala.

"Ne može biti opravdanje da bi to bilo miješanje u izborni proces jer se radi o ugrožavanju sigurnosti novinara i medijskih sloboda, te neprofesionalizmu javnih servisa i novinskih agencija", rekao je Vukelić. Pohvalio je konferenciju i sugerisao da bi novinari trebalo da imaju više prostora da postavljaju pitanja visokim evropskim zvaničnicima u vezi s medijskim slobodama i pristupnim pregovorima.