Han pozdravio sporazum SNSD-a, SDA I HDZ-a

BRISEL - Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han pozdravio je sporazum SNSD-a, HDZ-a i SDA o formiranju Savjeta ministara, uz posredovanje šefa Delegacije EU u BiH Lars-Gunara Vigemarka.

"Izražavam podršku dogovoru čelnika političkih stranaka u BiH da formiraju novi Savjet ministara. Ovo je važan iskorak za zemlju i njene građane, ali i ključan za napredak u procesu integracija u EU", napisao je Han na društvenoj mreži "Twitter".

Lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a BiH Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović juče su u Sarajevu potpisali dokument Principi za formiranje vlasti na nivou BiH kojim je dogovoreno da za 30 dana bude formiran Savjet ministara, te izmjene Izbornog zakona i ukidanje nadležnosti OHR-a.

Welcome agreement of political party leaders in #BiH to form a new Council of Ministers, facilitated by #EU Special Representative @LarsGWigemark. Important step forward for the country and its citizens + also crucial for the country’s advancement in the #EU integration process!