Han pozdravio usvajanje akciza: Poslanici pokazali hrabrost i posvećenost

SARAJEVO – Johanes Han, evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje, pozdravio je usavajnje seta zakona o povećanju akciza, koje je rano jutros usvojeno u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Han je pohvalio hrabrost poslanika koji su “digli ruku” za akcize, kazavši da će to zemlju povesti ka prosperitetu.

"Dobre vijesti iz Bosne. Pozdravljam usvajanje zakona kao ključnog koraka za osiguranje razvoja infrastrukture i međunarodne pomoći. Pozdravljam one koji su glasali 'za'. Oni su pokazali hrabrost i posvećenost da pokrenu svoju zemlje na putu ka Evropskoj uniji u interesu svojih građana", napisao je Han na Twitteru.

Good news from #Bosnia. Welcome adoption of #excise law as critical step to secure #infrastructure investment and intl #aid. I applaud those who voted in favour. They have shown courage and commitment to move their country forward on the #EU path, in t interest of its citizens.