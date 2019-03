Han pozvao lidere BiH da brzo formiraju vlast

SARAJEVO - Evropski komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johanes Han doputovao je danas u Sarajevo gde se sastao s članovima Predsjedništva BiH, predsedavajućim Miloradom Dodikom i Šefikom DŽaferovićem i Željkom Komšićem.

Han je na Tviteru objavio fotografiju sa sastanka uz poruku: "Pozvao sam ponovo lidere da brzo formiraju vlast kako bi nastavili sprovođenje reformi u interesu građana".

At the meeting with #BiH #Presidency I urged leaders again to form governments quickly in order to resume implementation of #reforms in the interest of the citizens. pic.twitter.com/Yz11XYaqRQ