Hapšeni Munjić još ima status osumnjičenog, a ostaje na čelu policije

SARAJEVO - Uprkos tome što Vahidin Munjić, vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije (FUP), i dalje ima status osumnjičenog u predmetu "Black Tie 2", u okviru kojeg je nedavno i hapšen, zajedno sa još grupom osoba za koje se sumnja da su dio užeg kruga poznatog narko-bosa Edina Gačanina Tita, on je na pragu novog mandata na čelu FUP-a.

To je potvrdio i Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova, koji je u izjavi za federalne medije dao nedvosmislenu najavu.

"Da, Vlada FBiH treba da razmatra to pitanje i imenuje direktora FUP-a, tačnije da produži mandat sadašnjem vršiocu dužnosti Vahidinu Munjiću. Dakle, predložit ću produženje njegovog mandata", rekao je Isak za Faktor.

Tragom te informacije Tužilaštvo BiH smo pitali da li Munjić još ima status osumnjičenog u predmetu "Black Tie 2" i stigao nam je jasan odgovor.

"Navedeni je i dalje osumnjičeni i pod istragom je Tužilaštva BiH", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Tužilaštva BiH.

Od Isaka smo juče takođe pokušali dobiti izjavu, ali nam je on rekao da se o ovoj temi ne može izjašnjavati putem telefona.

"Ako želite dođite u moj kabinet i možete dobiti izjavu", kaže Isak za "Nezavisne".

Izjavu telefonom dao nam je Nenad Nešić, ministar bezbjednosti BiH, koji kaže da je očigledno da Isak nema ni moralnu ni profesionalnu odgovornost budući da čovjeka koji je osumnjičen ostavlja na mjestu direktora FUP-a.

"To je zaista loša poruka svim pripadnicima policije, ali i građanima FBiH: da su lični interesi iznad moralnih vrijednosti, profesije i zakona. Očigledno, ni aktuelnom vršiocu dužnosti direktora FUP-a ni ministru Isaku moral nije jača strana", ističe Nešić u izjavi za "Nezavisne novine".

Damjan Ožegović, viši istraživač i saradnik za pravne poslove u "Transparency Internationalu BiH", ocjenjuje da nije moralno u ovom trenutku najaviti produženje mandata u konkretnom slučaju.

"Kasnije, ukoliko ishod bude da on nije kriv, onda je to i procesno i pravno druga situacija. Ako se dokaže da jeste kriv, u takvoj situaciji on ne bi mogao obavljati takvu funkciju", kaže Ožegović za "Nezavisne novine".

Meldiana Mulaosmanović, urednica rubrike Crna hronika na portalu Faktor, kaže da je, po njenom mišljenju, van svake pameti činjenica da direktor tako važne institucije protiv kojeg je donesena naredba o sprovođenju istrage, a o čemu je Tužilaštvo nedavno i zvanično obavijestilo Vladu FBiH, nije suspendovan sa dužnosti.

"Istina je da prema zakonima ove države njega štiti presumpcija nevinosti i on po zakonu mora biti suspendovan tek kada se protiv njega vodi krivični postupak, nakon potvrđivanja optužnice, što ovdje nije slučaj, ali s druge strane postavlja se pitanje kakva se poruka šalje cjelokupnoj javnosti, kao i pitanje moralne odgovornosti", kaže Mulaosmanovićeva za "Nezavisne novine".

Sjetimo se, dodaje ona, afere "Respiratori" i tadašnjeg direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, koji je odmah nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage sam od Vlade tražio da ga suspenduje do okončanja postupka, što je tadašnja Vlada i prihvatila.

"Da ne govorim o ovlaštenjima direktora Civilne zaštite koja su smiješna u odnosu na ovlaštenja rukovodioca jedne policijske agencije u smislu pristupa tajnim podacima i mogućnosti uticaja na istragu. To posebno kada se uzme u obzir činjenica da je Munjić pod istragom da je počinio krivično djelo upravo tako što je, navodno, iskoristio svoj službeni položaj", ističe Mulaosmanovićeva.

Upravo bi on, dodaje, kao rukovodilac FUP-a najviše morao i brinuti o ugledu te agencije.

"Ja bih rekla da se tu postavlja još jedno pitanje, a to je da li to FUP u svojim redovima nema dovoljno kvalifikovanu osobu da obavlja taj posao umjesto Munjića dok se ne dokaže njegova krivnja ili nevinost? Naravno da to nije slučaj", jasna je Mulaosmanovićeva.

Prema dostupnim informacijama, upravo na insistiranje Isaka 17. maja prošle godine sazvana je hitna sjednica Vlade FBiH na kojoj je Munjić imenovan za rukovodioca FUP-a i trebalo je na to poziciji da ostane tri mjeseca do izbora direktora, ali to nikada nije završeno.

Tužilaštvo Munjića, kako je nedavno objavljeno, tereti da je kao šef unutrašnje kontrole FUP-a propustio službene dužnosti s obzirom na to da su pripadnici FUP-a bili angažovani kao fizičko obezbjeđenje Edinu Gačaninu koji slovi za jednog on najvećih narko-bosova u svijetu. Većina uhapšenih u akciji "Black Tie 2" puštena je da se u nastavku postupka brani sa slobode.

Između ostalih, pritvor nije određen ni za Munjića, kao ni za Mustafu Selmanovića, šefa Specijalne jedinice FUP-a, koje je ubrzo nakon toga Isak ugostio u svojoj kancelariji, a ispred ulaza su postrojeni vodovi specijalne policijske jedinice.

Nije se dugo čekala reakcija Ambasade SAD u BiH. Smatraju da je šokantno da ministar unutrašnjih poslova FBiH, koji je zadužen za očuvanje vladavine prava, slavi povratak na posao visokih funkcionera Uprave policije FBiH koji su uhapšeni i pod istragom za teška krivična djela.

"Javni funkcioneri protiv kojih se vodi istraga zbog zloupotrebe položaja treba da budu suspendovani do okončanja istrage", smatraju iz Ambasade SAD.

Isak: Moja smjena nemoguća misija

Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova FBiH, prisustvovao je jučerašnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, a potom se obratio i medijima rekavši da od njegove smjene nema ništa.

"Niko nije pokrenuo pitanje moje smjene jer to nije izvodljivo, to je nemoguća misija, to su samo puste želje određenih političkih opcija. Od 2018. godine se pokušava sa mojom smjenom, pa su čak pri imenovanju ove vlade tvrdili da ću biti ministar samo 30 dana", rekao je Isak.

Pričao je i o svom imovinskom stanju navodeći da je i prije vozio skupocjena vozila.

"Ja sam i prije pozicije ministra vozio vozila od 200.000, 300.000 i 500.000 KM, vozio se u privatnom helikopteru i vozio jahtu", kaže Isak.

Kako je dodao, ovi koji bi željeli vidjeti njegovu smjenu moraće se još načekati.

"Prije će njih odstraniti iz njihovih političkih opcija nego što ću ja biti smijenjen s ove pozicije", istakao je Isak.

