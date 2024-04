Helez: Djeca nam ne znaju rukovati oružjem, uvesti obuku u škole

AHMIĆI - Zukan Helez, ministar odbrane BiH, rekao je da je potrebno uvesti vojnu obuku u srednje škole, jer, kako je kazao, djeca ne znaju rukovati naoružanjem.

On je to rekao na obilježavanju 31. godišnjice stradanja u Ahmićima.

Istakao je da ovakav i slični zločini ne smiju biti zaboravljeni i da se o njima treba govoriti, da fašizam nije iskorijenjen te da borba između antifašista i fašista još traje.

"Ovdje da je bila spremna jedinica koja će braniti ovo područje, ne bi se ovo desilo. Ljudi su vjerovali svojim komšijama. Ovdje su pobijeni civili. I kaže jedninica za specijalne namjene… Kakva je to jedinica i taj specijalac koji ubije dijete od tri mjeseca? E baš bih tog volio vidjeti da ga pogledam u lice. Zato to moramo uraditi i moramo vratiti to u historiju ovo što se desilo. Naša djeca ne znaju", rekao je Helez.

Rekao je da se to mora djeci objasniti kroz udžbenike, kroz nastavu.

"Nema čega da se stidimo. Moramo im objasniti šta se desilo, ko je to uradio i iz kojih razloga. I što je jako simptomatično, ja imam neke godine već. U dva posljednja rata, Drugi svjetski rat i ovaj sad, na pojedinim mjestima, a to je jedno od ovih ovdje, dešavaju se zločini od strane pripadnika istih porodica. I to polako prelazi u tradiciju, bojim se i u genetiku, jer taj fašizam koji se nosi iz kuće evo već po drugi put u roku od 50 godina dešava se na istim prostorima od istih prezimena, od istih neljudi", kazao je Helez, prenio je "N1".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.