Helez u fabrici municije: Imamo nešto što nema niko u regiji, ali neću o tome

KONJIC - Imamo nešto što nema nitko u regiji, nešto što je dogovoreno da uvezemo, ali neću još o tome govoriti, izjavio je danas Zukan Helez, ministar odbrane BiH, koji je boravio u prvoj zvaničnoj posjeti preduzeću "Igman" Konjic.

"To ćete vidjeti svi na velikoj konferenciji koju ćemo organizirati kad to nabavimo. Takođe, nabavljamo radare i prvi put da ćemo u potpunosti kontrolisati sigurnost našega neba. Sve su to određene pripreme da naša država bude potpuno stabilna i nezavisna od bilo koga", naveo je Helez.

Iz Ministarstva odbrane BiH saopšteno je da je, tokom sastanka sa generalnim direktorom Đahidom Muratbegovićem i izvršnim direktorima kompanije, menadžment "Igmana" upoznao Heleza o novim tehnologijama kojima se omogućava nastavak razvoja i konkurentnost na tržištu. Helez je, dodaje se u saopštenju, obišao proizvodne pogone kompanije koja je regionalni lider u proizvodnji malokalibarske municije.

Sa 1.400 zaposlenih i prihodom od oko 160 miliona KM, ova kompanija, istaknuto je u saopštenju, "igra važnu ulogu u jačanju domaće ekonomije i jačanju odbrambenog sistema Bosne i Hercegovine".

Također, Helez je obišao proizvodni pogon gdje se proizvodi i testira automatska puška.

"Ono što je nekada bio naš san, sada je stvarnost, imamo automatsku pušku koja je djelo domaćih stručnjaka i domaće proizvodnje", navedeno je u saopštenju.

Helez je rekao da je ponosan na ono što je danas vidio.

"Ovo je još jedna u nizu posjeta kompanijama namjenske industrije koje su u većinskom državnom vlasništvu s ciljem unošenja jedne nove energije kako bi se unaprijedilo poslovanje tih kompanija. Sve zemlje svijeta se ozbiljno naoružavaju modernizujući svoje oružane snage, stoga me raduje činjenica da 'Igman' stabilno posluje, prati trendove, te da raspolaže kapacitetima na koje se može osloniti odbrambeni sistem BiH", poručio je Helez.

