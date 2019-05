Helikopteri OS BiH stari i po 50 godina

SARAJEVO - Nijedan helikopter od onih koje koriste Oružane snage (OS) BiH nije mlađi od 25 godina, a neki od njih proizvedeni su i prije pet decenija, potvrđeno je "Nezavisnim" iz Ministarstva odbrane BiH.

Kako nam je rečeno, vazdušne snage OS BiH trenutno raspolažu sa 38 ovih letjelica, a dio njih uopšte nije ni isplativo popravljati.

Međutim, kako dodaju, za spremnost helikoptera za upotrebu jednako je bitno stanje njegovih resursa, kao i starost sredstva.

"U letačkim jedinicama obavljaju se aktivnosti u vezi s osnovnim održavanjem helikoptera, u cilјu podizanja broja operativnih helikoptera. Određeni broj helikoptera usljed zastarjelosti, isteka resursa i više utvrđenih neispravnosti osnovnih sklopova nije isplativo dalje koristiti i remontirati", kazali su za "Nezavisne" iz Ministarstva odbrane BiH.

Vazdušne snage OS BiH trenutno raspolažu srednjim transportnim helikopterima Mi-8T i Mi-8MTV, lakim višenamjenskim helikopterima UH-1H i lakim višenamjenskim helikopterima gazela. Kako tvrde, na svim helikopterima koji su u upotrebi sprovodi se redovni proces provjere i održavanja.

"Uvijek lete samo oni helikopteri koji su u tom procesu dobili odobrenje za let sa tehničkog i sigurnosnog aspekta", uvjeravaju iz Ministarstva odbrane BiH.

Dušanka Majkić, dugogodišnji član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, ocjenjuje da su Oružane snage imale tek malo nabavki sredstava od vremena kada su zaprimile ono što su im dale entitetske vojske.

"Racionalnost raspolaganja budžetom Ministarstva odbrane BiH nije uvijek bila u skladu s potrebnim. To znači da su oni, da su bili pažljivi i dobri domaćini, mogli da riješe pitanje nekog od sredstava koja su im potrebna, poput helikoptera. Namjerno kažem helikoptera, zato što je to sredstvo koje najviše pomaže u aktivnostima kada je riječ o pomoći stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda", rekla je Majkićeva za "Nezavisne". Dodaje da svake godine ostane neiskorišten dio budžeta, ali Oružane snage loše planiraju i svaki put imaju problem s javnim nabavkama, a sada to dolazi na naplatu.

"Za svako ozbiljnije opremanje Oružanih snaga trebaće mnogo sredstava, za koje ne znam odakle će biti obezbijeđena, i da li uopšte mogu", kaže Majkićeva.

Iz Ministarstva odbrane BiH podsjećaju da je, u cilјu modernizacije helikoptera OS BiH, Savjet ministara BiH usvojilo Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta osiguranja i unapređenja operativnosti helikoptera OS BiH, s periodom realizacije od 2016. do 2025. godine, u iznosu od 300 miliona KM.

"Projekat predviđa kupovinu novih helikoptera (srednji transportni i laki višenamjenski), generalni remont i nadogradnju/modernizaciju rentabilnih helikoptera koji se nalaze u sastavu OS BiH. S obzirom na to da nisu osigurana sredstva za ove namjene, tako nije počela ni realizacija projekta", ističu iz MO BiH.

Zbog finansijskih ograničenja, u 2017. godini pokrenut je projekat nabavke helikoptera u iznosu od 65 miliona KM. Naime, Savjet ministara BiH je na sjednici krajem 2017. godine donio Odluku o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za MO i OS BiH i Odluku o izmjeni Odluke o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za MO i OS BiH, kojim je odobrena nabavka helikoptera, a projekat bi trebalo da bude realizovan do 2021. godine, uz finansijsku pomoć Vlade SAD.

Neke od namjena helikoptera OS BiH

• Traganje i spasavanje

• Gašenje požara

• Medicinska evakuacija

• Spasavanje u slučaju poplava i snježnih nepogoda.

• Transport lјudstva i opreme

• Podrška sportskim i drugim manifestacijama.