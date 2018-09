Hiljade ljudi lažno prijavljene za glasanje iz inostranstva

SARAJEVO, BANJALUKA - Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) do sada je prijavljeno više od 150 slučajeva nezakonitih prijava za glasanje iz inostranstva, međutim po riječima stručnjaka, u BiH je hiljade takvih slučajeva i neophodno je da Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Tužilaštvo BiH hitno sprovedu istragu i javnosti saopšte ko su ljudi i u ime kojih političkih partija su krali idenitete građana BiH.

U CIK-u kažu da će kompletnu informaciju o postupku registracije birača izvan BiH sa pratećom dokumentacijom dostaviti Tužilaštvu BiH te da im osim birača informacije o zloupotrebama i registraciji u inostranstvu stižu iz policijskih stanica i opštinskih i gradskih izbornih komisija gdje takođe građani prijavljuju da ih je neko mimo zakona prijavio da glasaju iz Hrvatske, Austrije, Srbije...

"Većina tih informacija se odnosi na opštine Velika Kladuša, Modriča i Orašje", rekli su "Nezavisnim" u CIK-u, gdje podsjećaju da su spriječili upis 9.136 birača za glasanje iz inostranstva zbog nepotpune dokumentacije, ali i u slučajevima gdje je više od sedam osoba prijavljeno na jednu adresu.

Kako su pojedini građani završavali na spiskovima za glasanje iz inostranstva, ispričala nam je jedna Banjalučanka, čije ime je poznato redakciji. Ona kaže da je prije nekoliko godina na molbu jedne prijateljice popunjavala anketu u kojoj je navela i svoje lične podatke te da je u ponedjeljak na stranicama CIK-a provjerila da li je upisana u birački spisak i gdje treba da glasa, međutim kao adresa navedeno je da je to u Beogradu.

"Nas šest-sedam prijatelja tada je popunilo tu anketu i skoro svi smo registrovani u Beogradu da glasamo. Pored nas i naše porodice, članovi naših porodica su popunjavali tu anketu kako bi izašli u susret koleginici i ti ljudi su završili na spisku za glasanje iz inostranstva", ispričala je ova Banjalučanka.

Jedan od načina na koji se prikupljaju lični podaci građana, a kasnije zloupotrebljavaju je i kroz nagradne igre, a javnost je imala priliku u prethodnom vremenu da vidi da je bilo nekoliko slučajeva navodnih nagradnih igara u kojima se traži skeniranje ličnih dokumenata, jedinstveni matični broj itd.

"Radi se o klasičnoj krađi identiteta i to je krivično djelo. Uvijek je toga bilo i na prošlim izborima i na onim prije njih, ali nikada ovako masovno. Ako je otkriveno do sada 150, to znači da je hiljade takvih slučajeva. CIK pod hitno treba da objavi spisak birača koji glasaju iz inostranstva pa da građani mogu da vide", rekao je Vehid Šehić, bivši predsjednik Centralne izborne komisije BiH.

Iz nezvaničnih izvora saznajemo da je vrlo jednostavno ući u trag onima koji su krali identitet i mimo njihove volje prijavljivali građane za glasanje iz inostranstva te da je potrebna samo dobra volja da se to uradi. Prije svega neophodna je međudržavna saradnja policijskih i pravosudnih institucija kako bi oni koji su to radili bili privedeni pravdi i odgovorali za ono što su učinili.*