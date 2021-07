Hiljade ljudi u Maršu mira

SREBRENICA - Više od 3.000 učesnika jutros je krenulo u trodnevni Marš mira od Nezuka do Potočara, a na čelu kolone su preživjeli Srebreničani koji će proći nekadašnjom trasom smrti.

"Zadovoljni smo brojem jer interes za Marš se ponovo vraća. Imali smo nekada učesnika i do 10.000. S tim da smo ove godine poduzeli sve mjere koje su predviđene u cilju zaštite učesnika i svih onih koji pružaju logističku podršku kada je u pitanju pandemija", ispričao je Zulfo Salihović, predsjednik Pododbora za "Marš mira 2021".

Jedan od učesnika je i Mujo Delić koji je tim putem prošao spašavajući život prije više 26 godina.

"Svaki put je isti osjećaj i to će uvijek biti u nama i to nećemo nikada zaboraviti. I ne trebamo. Trebamo to prenijeti na mlađe generacije da nikada ne smiju zaboraviti i da trebaju slijediti put. Pravda nikada neće zadovoljena. Više od 8.000 ljudi ubijeni niko ne može vratiti", rekao je Delić. Trasu marša smrti, danas marša mira, preživio je i Rešid Dervišević. Kako priča, osjećaji se počinju buditi već početkom aprila i od tada ne može spavati.

"I kada zaspim, sanjam taj put, sanjam te ljude koji su bili sa mnom i koji su nestali. Ja idem od prvog Marša mira. Osjećanja su pomiješana. S jedne strane, drago mi da prođem tom stazom, možda osjetim nešto o ljudima koji su ostali tamo. Ja kada idem kroz Kamenicu, dolinu grobnica, meni i dan danas miriše krv", ispričao je Dervišević. Prisjeća se da je u Kamenici kod zloglasne bukve, zadnji put brata vidio kao i komšije.

"Mi ćemo biološki nestati, godine prolaze. Dosta je ljudi koji su preživjeli, umiru. Ali poručujem da Marš mora mora ostati do sudnjega dana i da se on ne smije ukinuti", ističe ovaj preživjeli.

U Potočarima će ove godine biti klanjana dženaza i ukopano 19 posmrtnih ostataka ubijenih osoba. Najmlađa žrtva je Azmir Osmanović koji je imao16 godina kada je ubijen.