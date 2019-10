Hiljade žalbi na javne nabavke

BANJALUKA, SARAJEVO - Pred Kancelarijom za razmatranje žalbi BiH za osam mjeseci ove godine našla se 2.151 žalba u postupku javnih nabavki, podaci su ove kancelarije.

Manjkavost Zakona o javnim nabavkama, kojeg se moraju držati, usporava sam proces rješavanja žalbi, ističu u Kancelariji, dok stručnjaci s druge strane ističu da i propusti u radu same kancelarije doprinose većem broju žalbi na njihovom stolu.

Jedan od najvažnijih je, tvrde stručnjaci iz ove oblasti, što ugovorni organi na razmatranje za svaki slučaj šalju i žalbe za koje je evidentno da su osnovane.

"U Zakonu o javnim nabavkama postoji značajan broj nedorečenosti i manjkavosti samog propisa, ali Kancelarija za razmatranje žalbi shodno svojim ovlaštenjima mora, a i rješava sve predmete kako propisuje Zakon o javnim nabavkama", naveli su u Kancelariji.

Izrazili su nadu da će u budućim izmjenama Zakona o javnim nabavkama ova institucija imati priliku da upozori na neriješene i dovoljno nepojašnjene odredbe u zakonu, čime će se otkloniti sve eventualne nesuglasice.

Igor Vukajlović, tehnički sekretar Udruženja građana "Tender", kaže da se od zaprimljenog broja žalbi, mali broj njih riješi adekvatno.

"Kada žalba dođe do Kancelarije, onda je žalilac obavezan da uplati naknadu za pokretanje žalbe u iznosu od 500 do 10.000 KM, a značajan procenat njih to u stvari ne uplati, tako da oni puno manje riješe od tog broja koji su zaprimili", rekao je Vukajlović za "Nezavisne".

Drugi razlog gomilanja žalbi, navodi on, je u stvari što su ugovorni organi navikli da kad zaprime žalbu da je za svaki slučaj proslijede Kancelariji na razmatranje, iako je, kako kaže, evidentno da žalba treba da bude usvojena.

"Često je u tim stvarima u kojima Kancelarija postupa napravljen prekršaj i onda su oni dužni da pokrenu prekršajni postupak, međutim Kancelarija to nikad ne radi", tvrdi Vukajlović.

Kada bi se, smatra on, pokretali prekršajni postupci kad je to neophodno, onda vjerovatno ugovorni organi ne bi prosljeđivali Kancelariji žalbe za koje je evidentno da su osnovane.

Kako je dodao, Kancelarija ima i veliki broj grešaka u rješavanju žalbi.

"Kada se pogleda raniji period prije nego što su se formirale filijale, žalbe je razmatralo šest ljudi i sve su završavali na vrijeme, a sada kad to radi 15-16 ljudi, oni taj isti broj žalbi ne stižu završiti", ističe Vukajlović.

Naglasio je da je svakako i zakon u nekim dijelovima nedorečen, tako da i u tom smislu postoji problem u rješavanju žalbi.

"I same javne nabavke su jako kompleksne i treba imati znanja iz raznih oblasti, pogotovo za ono što je predmet nabavki. Član Kancelarije treba da zna da li je nešto neophodno za neku mašinu i oni realno ne mogu imati ta znanja, a nemaju mogućnost da angažuju vještake", zaključio je Vukajlović.

Kako su "Nezavisne" ranije pisale, BiH je prošle godine bila rekorder u regionu kada su u pitanju žalbe na postupke javnih nabavki, koji često traju i duže od godinu, ali i po broju članova Komisije koji to rješavaju.

Kako je tada rečeno, Kancelarija za razmatranje žalbi BiH ima ukupno 17 članova u tri filijale, dok recimo Srbija, koja ima približan broj žalbi, ima devet članova ove komisije, isto kao i Hrvatska, dok u Crnoj Gori po žalbama na tendere odlučuje sedam članova.