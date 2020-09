"Hit je ovih dana tužiti premijera"

BIJELJINA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je tuženje premijera hit u zadnjih nekoliko dana i najavio da i sam sprema razne tužbe.

Na pitanje novinara u Bijeljini da prokomentariše tužbu koju je protiv njega podnio Predrag Tomić, Višković je naglasio da svako ima pravo da traži svoja prava na zakonom dozvoljen način, pa i Tomić, kojeg, kako je rekao, poznaje iz Zvornika.

Višković je pojasnio da je Tomić bio direktor Inspektorata Republike Srpske, da je smijenjen, a na njegovo mjesto je došla žena, te da je to urađeno na prijedlog njegove partije, a ne na prijedlog premijera.

"Ispoštovana je sudska odluka, ponovo je bio vraćen na to radno mjesto, poslije toga ponovo smijenjen. On ima ponovo pravo da tuži i, evo, odlučio se da tuži premijera, zato što je to hit u zadnjih par dana, ali spremam i ja razne tužbe. Prema tome, tu smo, borba ide dalje", kaže Višković.

Na pitanje novinara o slučaju Srebrenica i optužbama iz Federacije BiH na njegovu adresu, Višković je poručio da gluposti ne komentariše i dodao da je sve o tome rekao sinoć za RTRS.

Bivši direktor Inspektorata Republike Srpske Predrag Tomić podnio je krivičnu prijavu protiv premijer Radovana Viškovića, koga, kako je naveo, smatra odgovornim jer Vlada nije ispoštovala sudsku presudu i vratila ga na mjesto direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove.